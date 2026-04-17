İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 17.04.2026 00:01:00

T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/5252 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5252 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.350.000,00

1

Taşıt

34KEN201 Plakalı, 2024 Model, FIAT Marka, DUCATO - 250 Tipli, ZFA25000002Y98464 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Motor Hacmi 2184 cm3 , Rengi Beyaz, - Kaporta aksamında yapılan incelemede; Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sağ arka farda kırık olduğu tespit edilmiştir.

- Boya aksamında yapılan incelemede;

Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)

- Motor ve mekanik aksamında yapılan incelemede;

Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında uzun süre yatmaktan dolayı korozyonların oluştuğu ve bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

- Araç iç aksamında yapılan incelemede;

Aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin, yıpranmaların olduğu tespit edildi.

Aracın Anahtar ve Ruhsatı Yoktur

Satışa Çıkarılan Mal

Öz Emniyet Otoparkı -Aydınlı Mahallesi Aydınlık Caddesi No :55 Tuzla İstanbul Adresindedir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:41

13/04/2026 (İİK m.114/4)

