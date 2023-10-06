İSTANBUL ANADOLU 22. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

Esas No: 2021/247

Karar No: 2023/579

Davalı: OLGA ALEKSEEVA

Adres: Pechorskaya Sok. No:5 Daire:15 Moskova/RUSYA

Davacı YUNUS FIRAT tarafından davalı OLGA ALEKSEEVA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ ile; SİVAS İli, KOYULHİSAR İlçesi, CAMİKEBİR Köyü/mah. Cilt 1, hane 92'de nüfusa kayıtlı, MEHMET BİLADE ve DURSUNE'den olma, Kartal 29/11/1989 doğumlu, 43285737964 T.C. kimlik numaralı davacı YUNUS FIRAT ile 99782938274 yabancı kimlik numaralı Rusya Federasyonu uyruklu davalı OLGA ALEKSEEVA'nın Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Davacının davalıdan tedbir ve yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi bulunmadığından bu hususlara ilişkin karar verilmesine yer olmadığına,

3- Alınması gereken 269,85 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile bakiye 210,55 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4- Davacının yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, davacı ve vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluaçık olmak üzereverilen karar açıkça okundu anlatıldı.13/07/2023

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.13/09/2023