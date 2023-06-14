İSTANBUL ANADOLU 23. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Haziran 2023

ESAS NO: 2019/881 Esas

KARAR NO: 2023/486

Davacı OYA MİNE DİNÇER tarafından mahkememizde açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davacının davasının KABULÜ ile,

İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, SELAMİALİ mah/köy, 37 Cilt, 1392 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, KAZİM ve MÜNİRE oğlu, 23/08/1931 doğumlu, 52999148928 T.C. Kimlik numaralı Ayhan DİNÇER'in, İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, SELAMİALİ mah/köy, 37 Cilt, 1392 Aile sıra noda nüfusa kayıtlı, Ayhan ve Safiye Urkiye kızı, 30/03/1980 doğumlu, 52984149428 T.C. Kimlik numaralı OYA MİNE DİNÇER'in BABASI OLMADIĞININ TESPİTİNE ve ARALARINDAKİ SOYBAĞININ REDDİNE,

2- Karar kesinleştiğinde 2 nüshasının 5490 sayılı yasanın 55. Maddesi ile NüfusHizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 156. Maddesi gereğince kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

3- Harçlar Kanununa göre alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 135,50 TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak hazineye İRAT KAYDINA,

4- Davacı tarafından yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,

5- Karar kesinleştiğinde, gerekçeli karar tebliğ giderleri karşılandıktan sonra artan gider avansının HMK 333. Madde uyarınca talebe bakılmaksızın davacıya iadesine,

Dair, iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Mahkememize, İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinin ilgili Dairesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/05/2023