T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/629 Esas

Davacı Denge Varlık Yönetim A.Ş. tarafından davalılar Nalbi Hadagatlı, Yavuz Mustafa Ahmet Ataç aleyhine açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasında dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden;

Davacı tarafça açılan işbu davada, Davalı borçlu Yavuz Mustafa Ahmet Ataç' dan davalı Nalbi Hadagatlı' ya yapılan 12/10/2012 tarih 11332 yevmiye ve 19/10/2012 tarih 15393 yevmiye sayılı devir işlemlerinin ayrı ayrı TBK madde 19 uyarınca muvazaalı olduğunun tespiti ile İ.İ.K. md. 277 vd.Maddelerinin kıyasen uygulanması neticesinde iptaline, tapu kaydında tashihe mahal olmadan İ.İ.K.m.283/1 gereğince, müvekkil şirkete dava konusu, İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kokarpınar Mevkii, Çekmeköy Mahallesi, 115 Parsel, A-1 Blok, 4.Kat, 10 Numaralı Bağımsız Bölümde kayıtlı çatıda odası olan daire nitelikli taşınmazın, Zonguldak İli, Ereğli İlçesi, Akarca Mahallesi, 196 Ada 16 Parselde kayıtlı bahçeli kargir ev nitelikli taşınmazda bulunan 420/2400 hissenin devrine ilişkin satış sözleşmesinden kaynaklanan her türlü hak ve alacak üzerinde İstanbul Anadolu 12. İcra Müdürlüğü' nün 2013/10461 Esas Sayılı Dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi verilmesine karar verilmesi, isteminde bulunmuştur.

Davalı Yavuz Mustafa Ahmet Ataç adına çıkarılan tebligatların adreste ikamet etmediğinden bahisle iade edilmesi ve güncel adresinin tespit edilememesi sebebiyle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve delillerinizi sunmanız gerekmektedir. Aksi halde davacının, dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddiaları inkar etmiş ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava dilekçesi ve tensip tutanağı ilanen tebliğ olunur.