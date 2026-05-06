İSTANBUL ANADOLU 44. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 6.05.2026 00:01:00
T.C. İSTANBUL ANADOLU 44. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/55 Esas 28.04.2026
Konu : İZZET YEKTA ÖRİKLİ hk.
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İZZET YEKTA ÖRİKLİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 38311049548
ADI SOYADI : İZZET YEKTA ÖRİKLİ
BABA ADI : MEHMET NESİMİ
ANA ADI : HATİCE PAKİZE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1925
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
