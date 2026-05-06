İSTANBUL ANADOLU 44. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 6.05.2026 00:01:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 44. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/55 Esas 28.04.2026

Konu : İZZET YEKTA ÖRİKLİ hk.

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İZZET YEKTA ÖRİKLİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28.04.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 38311049548

ADI SOYADI : İZZET YEKTA ÖRİKLİ

BABA ADI : MEHMET NESİMİ

ANA ADI : HATİCE PAKİZE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1925

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

