İSTANBUL ANADOLU 52. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/439 Esas

DAVACI : FİDAN USTA

VEKİLİ : AV. BELAMİR KAHRAMAN

HAKKINDA İLANEN TEBLİGAT YAPILAN

DAHİLİ DAVALILAR : 1- NİLGÜN AKINTÜRK

2- ŞEVKİ AKINTÜRK

Davacı, FİDAN USTA ile Dahili Davalılar NİLGÜN AKINTÜRK ile ŞEVKİ AKINTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkememizce Dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve tensip zaptı davalı NİLGÜN AKINTÜRK ile ŞEVKİ AKINTÜRK'ün adresine T.K. 21. Maddesine göre çıkarılan tebligatın bila iade olduğu, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saati ile dava dilekçesi, tensip zaptı ve dahili dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizce tebliğ edilmesi istenen dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi özetle;

Davacının Lale Apartmanı'nda 20.01.1998 - 10.04.2023 tarihlerinde kesintisiz apartman görevlisi olarak çalıştığını, yönetim tarafındanhizmeti karşılığında konut tahsis edileceği, faturalarının ödeneceği söylense de;davacının sigortasız şekilde çalıştırıldığını, tahsis konut karşılığında apartman temizliği, çöplerin toplanması, çiçek bakımı işleri, servis işleri yaptırıldığını, apartmanda atık su taşması sebebiyle, yönetimin masraf yapmak istemediğinden bu zararı davacının karşıladığını, ilgili belediyenin binanın boşaltılması gerektiği ilanı apartmana yapıştırılana kadar binanın yıkılacağından davacının habersiz olduğunu, malikler binayı boşaltana kadar davacının hizmet verdiğini, 10.04.2023 tarihinde iş akdinin sonlandığını, davacıya kesintisiz hizmet ve emeklerinin karşılığında kıdem ve ihbar tazminatı ödenmediğini, davacının tüm genel tatil ve ulusal bayram günlerinde çalıştığını, çalışmalarının karşılığıödenmediğini, AGİ ödenmediğini, davacıya çalışmaları karşılığında ücret ödenmediğini, davacının kullanmadığı tüm yıllık izinlerin alacaklarının da ödenmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve tensip zaptı belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. Duruşma Günü: 30/09/2026 günü saat 14:58'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, HMK 147/2 maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü bulunmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla tarafların yokluğunda hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.15/06/2026