İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2014/281 Esas

KARAR NO: 2014/347

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI aleyhine davalılar MUSTAFA ÖZKAN, SEVAL KULAÇvs. mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememiz tarafından verilen karar , Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2021/11755 Esas, 2022/3021 sayılı 29/03/2022 tarihli ilamı ile, BOZULMASINA, karar verildiği, bozma ilamının davalılar MUSTAFA ÖZKAN,SEVAL KULAÇ,YASEMİN ÇUHADAROĞLU, MUSTAFA ÖZKAN, DERYA DOĞAN, VEYSEL KAYA, YELİZ KAYA, YAŞAR KÜÇÜKYILMAZ, REZZAN GÜNEY, MÜNEVVER KONUKMAN GİRAY,AYŞE KÜÇÜKYILMAZ, ALİYE GÖKSEL,ZİYA SİRKECİOĞLU, NESİRİN GÖKSEL ASLAN, HEDİYE SİRKECİOĞLU, ZEYNUR SİRKECİOĞLU, MELAHAT AYDIN, NEVZAT ALTINTAŞ ELMAS MAZLUM, MEHMET MİTHAT ÖZDEŞ, MEHMET NACİ YILDIZALP VE SEDAT ALTINTAŞ'a tebliğ edilemediği,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2024