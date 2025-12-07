İSTANBUL ANADOLU 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İstanbul Anadolu 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/776 Esas
GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN : Gülsüm UZUNDavacı BURAK AYDINOĞLU tarafından açılan gaiplik davasında verilen tensip ara kararı uyarınca, 01/07/1909 ÇINARLI doğumlu 536******24 T.C. Kimlik numaralı, Ali ve Minteha oğlu, GÜLSÜM UZUN hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/745 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK 32 vd maddeleri gereğince İLAN OLUNUR. 21.10.2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02353925