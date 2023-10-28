İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2023/5535 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5535 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
765.000,00
1
Taşıt
34BKC986 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , Trafic Panel Van Grand Confort 1.6 DCI Tipli , VF1FL000760440578 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri(Bulut) , Aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, aküsü, sağ ön çamurluk sinyal lambası ve 1 jant kapağının olmadığı, sağ arka tampon lambasının kırık olduğu, sağ arka tekerin inik olduğu, koltuklarının kirli olduğu, sol orta çamurluğun ezik ve derin çizikler olduğu, ön tamponda sürtünme izleri olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2023 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 11:08
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/12/2023 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati: 03/01/2024 - 11:08
19/10/2023 (İİK m.114/4)