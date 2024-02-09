İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 09.02.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/10309 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10309 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.100.000,00 TL 1 Taşıt 61AFF114 Plakalı, 2022 Model, RENAULT Marka, Talisman Icon 1.3 TCE EDC 160 BG Tipli,

VF1RFD00268855871 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri, Yukarıda trafik tescil

kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan incelemede; aracın motoru, kapıları, elektrik tesisatı,

direksiyon kutusu, eksoz çıkış sistemi, emniyet kemerleri camları, cam tavanı dışında malzemeleri yoktur. Ayrıca

aracın boyasında muhtelif ufak çizikler olduğu, modeli itibariyle kasasının temiz göründüğü tespit edilmiştir.

Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:03

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:03

06/02/2024 (İİK m.114/4)