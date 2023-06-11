İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 11 Haziran 2023

Örnek No: 55*

2023/54 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Ümraniye İlçe, ÇAKMAK Mahalle/Köy, 319 Ada, 4 Parsel, 535 m2 yüz ölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın tamamı. Söz konusu parsel geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topğrafik olarak Dere Sokaktan Akdeniz Caddesine doğru %5-15 meyilli durumdadır. Halen bş vaziyettedir. Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumdadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Akdeniz caddesine cepheli konumdadır.

Adresi: İstanbul İl, Ümraniye İlçe, Çakmak Mah.,Akdeniz Cad., Dere Sok., No:82 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü: 535 m2

İmar Durumu: 4 parsel sayılı taşınmaz, 13/02/1998-15/03/1999-17/04/2012-18/11/2012-15/05/2015-16/02/2016-21/04/2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Ümraniye Revizyon uygulama imar planına göre; Park Alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 3.210.000,00 TL

KDV Oranı: %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/09/2023 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 12/09/2023 - 11:35

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/09/2023 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 05/10/2023 - 11:35

08/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.