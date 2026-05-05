İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/271 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/271 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Davaya konu taşınmaz Sultantepe Mahallesi Hacı Hesna Hatun Kuyu Sokak No: 6, Fidan Apartmanı, A blok, Kat: Zemin, Daire: 3 Üsküdar / İstanbul (518 Ada 45 Nolu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde bitişik düzende inşa edilmiş 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina bitişik nizam ve betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal katlı olarak inşa edilmiş olup 53 yıllıktır. Binada toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi 1. Bodrum kat seviyesinden sağlanmakta olup,Davaya konu mesken nitelikli 6 bağımsız bölüm nolu taşınmaz zemin katta konumludur. Taşınmaz antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık olarak brüt 92 m² kullanım alanına sahiptir.Davaya konu A blok 3 nolu dairenin keşif günü kapalı olması sebebiyle içerisine girilememiştir Daire içerisine girilemediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Takdir Olunan Değer : 5.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 500.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/271 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 24.10.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-98901083-115-391236 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Sultantepe (eski Hace Hesna Hatun) Mah. 103 pafta, 518 ada, 45 parsel sayılı yer, 09.06.2006 t.t.li ve 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Uygulama İmar Planında, 15.10.2021 t.t.li plan değişikliğinde, 18.12.2023 t.t. li plan değişikliğinde, 24.02.2025 t.t. li plan değişikliğinde 21.05.2025 t.t li plan değişikliğinde; kısmen H:12.50m (4 kat) irtifada, blok nizam yapılanma ile konut alanında, kısmen imar yolu alanında, kısmen de otopark alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Adresi : Sultantepe Mah. Hacı Hesna Hatun Kuyu Sokaka No:6 Daire 3 A Blok Üsküdar / İST

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir pe Mahallesi Hacı Hesna Hatun Kuyu Sokaka No:6

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:05 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:05

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:05 / Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:05

27/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.