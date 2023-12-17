İSTANBUL ASLİYE 31. HUKUK HAKİMLİĞİ’NDEN

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU Sayı: 2022/824 Esas Konu: Gaiplik İlanı H.K

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Molla Şeref Mahallesinde bulunan 1981 ada, 37 parsel sayılı, 64,50 m2 yüzölçümlü kargir ev vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi maliki Remzi KADIN'ın dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2022/824 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıslar hakkında gaipliklerine / gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 04/12/2023