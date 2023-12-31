İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ

Yayınlanma: 31 Aralık 2023

12 KALEM TEKNİK SERVİS 8 KALEM BİYOMEDİKAL CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI

DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 12 Kalem Teknik Servis 8 Kalem Biyomedikal Cihazları Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1578690

1- İdarenin

a) Adı: DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: PINARTEPE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BULVARI 253.SOK. 8 BEYKENT BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2128562765 - 2128562766

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: 12 Kalem Teknik Servis 8 Kalem Biyomedikal Cihazları Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 2024 Yılı 12 Kalem Teknik Servis 8 Kalem Biyomedikal Cihazları Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi Pınartepe Mah.Yavuz Sultan Selim Bulvarı 253.Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 11(OnBir) aydır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 24.01.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ İhale Salonu Pınartepe Mah.Yavuz Sultan Selim Blv.253. Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1-26. arası kalemler ve 37. Kalem için teknik servis periyodik bakım ve onarım hizmeti için teklif verecek olan istekliler; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

27-36. Kalemler biyomedikal periyodik bakım ve onarım hizmeti için teklif verecek olan istekliler;

1- Türk Standartlar Enstitüsinden alınmış geçerlilik süresi devam eden TS 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi

2- Geçerlilik süresi devam eden Medikal Cihazların İthalat ve İhracat Satış Teknik Servis ve Bakım Onarım Hizmetleri kapsamında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi ve Tıbbi Cihazlar Yönetim Sertifikası ISO 13485:2016 belgesi

3- İhaleye teklif veren firmalar teknik şartnamenin ekinde yer alan Tıbbi Cihaz Listesi Fiyat Tablosu" nu doldurarak sunmalıdır. Bahse konu belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ihale dosyasında sunulacaktır.

34. Kalem Validasyon Hizmet Alımı işi İçin teklif verecek olan istekliler;Temiz Oda için TS EN ISO/IEC 17020 Standardı’ndan “TÜRKAK” Tarafından Verilmiş A TİPİ Muayene Kuruluşu olarak akreditasyon belgesi olmalıdır veya bu belge kapsamında Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri, Biyogüvenlik Kabinleri ve Hastanelerde Temiz Oda Kullanılan Diğer Alanların muayeneleri ifadesi açıkça yazılı olmalıdır. DIN 1946-4 Standardı kapsamda mutlaka yer almalıdır.

27. Kalem Kalibrasyon Hizmet Alımı işi İçin teklif verecek olan istekliler ;

1- İstekliler, iştirak edecekleri kısımlar için gerekli olan TÜRKAK Akreditasyon Kuruluşu tarafından akredite edilmiş laboratuvar olduğunu gösteren belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.

2- Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri kılavuzunda yer alan “TÜRKAK veya uluslararası akreditasyonun aranması durumunda Türk Akreditasyon Kurumu’nun biyomedikal nitelikli ürünlere metroloji hizmeti sunan tedarikçiler yönelik değerlendirmesi üç kapsamda yapılmaktadır. ”İfadesine istinaden yüklenici firmanın X-ışınlı ve Ultrason-Doppler görüntüleme sistemleri ve bileşenleri için TÜRKAK onaylı ‘’TS EN ISO/IEC 17020 A TİPİ Muayene Kuruluşu Yeterliliği İçin Genel Şartlar’’,Biyomedikal cihazlar için ‘’ TS EN ISO 17025 Deney Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’’ ve Sıcaklık, nem, basınç, terazi, hacim, elektrik ölçüm birimleri ile çalışan cihazlar için ‘’ TS EN ISO 17025 Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’’ konularında akreditasyon belgeleri (Akredite Kuruluş Arama Platformundan - https://secure. turkak. org.tr/kapsam/search-)ihale esnasında sunulacaktır.

3- X-ışınlı Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri ve Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri yetki grubundaki biyomedikal metroloji ölçüm faaliyetlerinin yapılmasından ‘’TS EN ISO/IEC 17020 A TİPİ Muayene Kuruluşu Yeterliliği İçin Genel Şartlar’’ Standardına göre akredite firma sorumludur. Akreditasyon kapsamında Röntgen, Mamografi, Skopi ve Ultrason ve Ekokardiyografi cihazları mutlaka bulunmalıdır.

4- Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri, Elektrocerrahi Sistemleri, Elektroterapi Sistemleri, Solunum Sistemleri, Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç ve Devir grubu Cihaz Sistemleri, Tıbbi Işık Sistemleri, Odyometrik Sistemleri, Endoskopik Görüntüleme Sistemleri, Mikroskopik Sistemler, Analiz Sistemleri ve Diyaliz Sistemleri için yetki grubundaki Biyomedikal Cihazların Biyomedikal Metroloji Faaliyetlerinin yapılmasından ‘’ TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvar Yeterliliği İçin Genel Şartlar’’ standardına göre akredite firma sorumludur.

Tüm kalemler için; ***İstekliler belirtilen cihaz/cihazlara ait (Teknik Şartnamede Belirtilen), fiyat bileşenlerini ihale dosyasında sunmalıdır.

*** İstekliler belirtilen cihaz/cihazlara ait Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

Deney laboratuvarlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

*İstekli olan firmalar teklif ettikleri her bir kısma ayrı ayrı olmak üzere Kamu ve/veya Özel Sektöre yapılmış kısımların özellikleriyle ilgili her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.