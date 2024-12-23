İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ

Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:00

2025 YILI BASILI EVRAK, AYNİYAT TÜKETİM, TIBBİ SARF VE BİYOMEDİKAL MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2025 Yılı Basılı Evrak, Ayniyat Tüketim, Tıbbi Sarf ve Biyomedikal Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/1824316

1- İdarenin

a) Adı: DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: PINARTEPE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BULVARI 253.SOK. 8 BEYKENT BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2128562765 - 2128562766

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: 2025 Yılı Basılı Evrak, Ayniyat Tüketim, Tıbbi Sarf ve Biyomedikal Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 119 Kalem (39 kalem Tıbbi Malzeme, 11 Kalem Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme, 8 kalem Giyecek, 28 Kalem Avadanlık ve Yedek Parça, 33 Kalem Kırtasiye ) Alımları

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Beylikdüzü Devlet Hastanesi- Tıbbi Sarf, Ayniyat ve Biyomedikal Deposuna raf teslimi

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme konusu mallar sözleşme süresi içinde peyder pey teslim edilecektir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 7 (yedi) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (08:00 - 17:00) arasında yapılacaktır. Yüklenici teslim ettiği ürünlerin miadı dahilinde kullanılmadığında, ileri miadlı ürünlerle değiştirecek ve kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 15.01.2025 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ İhale Salonu Pınartepe Mah.Yavuz Sultan Selim Blv.253. Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi, UBB/ÜTS Kayıt Çıktısı,YERLİ MALI BELGESİ

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Biyosidal Ürün Ruhsatı,ISO 9001/13485,Mikrobiyolojik Çalışmalar

4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.