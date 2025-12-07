T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ'NDEN

Esas No :2021/1033

Karar No : 2022/430 03.12.2025

Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/03/2021 tarih, 2019/224 (E) ve 2021/211 (K) sayılı kararı ile sanık Yasin Binarcı hakkında Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükümlere karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 22/02/2022 tarih, 2021/1033 E 2022/430 K sayılı kararı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği, verilen hükmün sanık Yasin Binarcı'y'a tebliği mümkün olmamış, adres tespiti yönünde yapılan yazışma sonucunda da herhangi bir adres bilgisine ulaşılamamış oluşu karşısında;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, Hırsızlık suçundan verilen karar yönünden ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren ( 15 ) gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.