İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN İLAN
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO
İSİM/UNVAN
ADRES
DOSYA NO/TARİH
TEBLİĞ KONUSU
EVRAĞIN NEV'İ
YASAL DAYANAK
BORCUN MİKTARİ/TL
TEBLİĞ NEDENİ
1
İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.
KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL
6357-6306
04.12.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
2
İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.
KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL
6487-6436
04.12.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
3
İSTANBUL BİRİKİM KEBGIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
GÜZELYALI MAHALLESİ, BİZİM SOKAK, NO:43C, DAİRE:- PENDİK/İSTANBUL
6358-6307
04.12.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
4
ED İLETİŞİM REKLAM ANONİM ŞİRKETİ
ÇELİKTEPE MAHALLESİ, İSMET İNÖNÜ CADDESİ, YILDIRIMLAR İŞ MERKEZİ, NO:11 DAİRE:501 KAĞITHANE/İSTANBUL
6358-6307
04.12.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
5
TEK-VO ELEKTRİK TURİZM VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ, BÜYÜKBAKKALKÖY (BAŞIBÜYÜK) BAĞLANTI YOLU SOKAK, NO:94/2 DAİRE:- MALTEPE/İSTANBUL
6218-6167
27.11.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
6
ASLIM REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜLBAHAR MAHALLESİ, AVNİ DİLLİGİL SOKAK, NO:20, DAİRE:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL
6364-6313
04.12.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
7
ASLIM REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜLBAHAR MAHALLESİ, AVNİ DİLLİGİL SOKAK, NO:20, DAİRE:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL
6364-6313
04.12.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
8
ÖZKANLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
İKİTELLİ OSB MAH. DOLAPDERE 6. ADA SOKAK DOLAPDERE SANAYİ B8 BLOK NO:32/32 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
2677-2628 05.06.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste Bulunamadı.
9
KIDAL LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KURTKÖY MAHALLESİ ORHANLI CADDESİ ÖZGÜVEN APARTMANI NO:12/6 PENDİK/İSTANBUL
5362-5309 16.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste Bulunamadı.
10
EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL
5486-5433 23.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste Bulunamadı.
11
EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL
5827-5775 06.11.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste Bulunamadı.
12
EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL
6230-6179 27.11.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste Bulunamadı.
13
EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL
6230-6179 27.11.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste Bulunamadı.
14
EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL
6491-6440 04.12.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste Bulunamadı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVRUPA YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
SIRA NO
İSİM / UNVAN
ADRES
TUTANAK NO
ENCÜMEN KARAR NO
TEBLİĞ KONUSU
EVRAĞIN NEV'İ
YASAL DAYANAK
BORCUN MİKTARI / TL
TEBLİĞ EDİLMEME NEDENİ
AMİRLİK
1
T.C. 27011595448
Yakup BULU
Z0415109
4555-4500
Encümen İdari
Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2,052,00?
MERNİS'TE KAYITLI ADRESİ YOK
Merkez Zabıta Amirliği
2
VERGİ NO: 1500532312
BATU OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MOLLA FENARİ MAHALLESİ. ESKİ İSTANBUL CADDESİ. NO:33 DAİRE.2
GEBZE /KOCAELİ
Z0405792
3543-3480
Encümen İdari
Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2,052,00?
MUHATAP BİNADAN AYRILMIŞ. MERNİSTE YENİ ADRES BİLGİSİ YOK
Merkez Zabıta Amirliği
3
VERGİ NO: 6450334814
ORBA İNŞAAT TEMİZLİK TURİZ.VE TAŞI.PAZAR.SA.VE Tİ.LT.
PETROL İŞ MAHALLESİ. SERİNKUYU SOKAK. MUTLU KARDEŞLER APARTMANIU. NO:3 B
KARTAL /İSTANBUL
Z0394600
2784-2730
Encümen İdari
Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2,052,00?
BİNA YIKILMIŞ. YENİ ADRES BİLGİSİ YOK.
Merkez Zabıta Amirliği
4
VERGİ NO: 5570633595
KIRERKOÇ SEYAHAT TURİZM ORGANİZASYONU TEKSTİL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
YENİBOSNA MERKEZ MAH. YUSUFAĞA SOKAK. YASEMİN PLAZA NO:8. DAİRE 20
BAHÇELİEVLER /İSTANBUL
Z0414438
4554-4499
Encümen İdari
Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2,052,00?
ADRESTEN TAŞINMIŞ. YENİ TAŞINDIĞI ADRES BİLGİSİ YOK
Merkez Zabıta Amirliği
5
VERGİ NO:7700267481
BERR MEDYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YENİBOSNA MERKEZ MAH.SANAYİ CAD. İŞ MERKEZİ NO:17
BAHÇELİEVLER /İSTANBUL
Z0408143
4687-4633
Encümen İdari
Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2,052,00?
ADRESTEN TAŞINMIŞ. YENİ TAŞINDIĞI ADRES BİLGİSİ YOK
Merkez Zabıta Amirliği
6
MEHMET ŞİRİN ÖZTÜRK (TC:29608247020)
TATVAN/BİTLİS
Z0407811
3757-3694
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00
Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı
Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği
7
FBN YOL YAPIM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT MADENCİLİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (VN:3851497535)
HALİLAĞA MAH. 12005. SK. NO:2 D:4 İPEKYOLU/VAN
Z0422441
4738-4684
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00
Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı
Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği
8
MEHMET CAN KIRAK (TC:43621714154)
Z0418988
4846-4792
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00
Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı
Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği
9
SEYFETTİN ÖZSÖZLÜ (TC:40957802982)
Z0418987
4846-4792
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00
Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı
Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği
10
TULPAR ASFALT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VN:8611116177)
ÇATALÇEŞME MAH. 180. SK. CITY AMBIANCE NO:12 A / 14 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
Z0424632
4742-4688
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00
Adreste Bulunamadı
Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği
11
OKAY BUĞDAY
(TC:68716144456)
SULTANİYE MAH. 620 SK. NO:6 ESENYURT/İSTANBUL
Z0428218
5563-5510
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00
MERNİS adresi bulunamadı
Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO
İSİM/UNVAN
ADRES
DOSYA NO/TARİH
TEBLİĞ KONUSU
EVRAĞIN NEV'İ
YASAL DAYANAK
BORCUN MİKTARİ/TL
TEBLİĞ NEDENİ
1
MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL
5096-5042
09.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
2
ED İLETİŞİM REKLAM ANONİM ŞİRKETİ
ÇELİKTEPE MAHALLESİ, İSMET İNÖNÜ CADDESİ, YILDIRIMLAR İŞ MERKEZİ, NO:11, DAİRE:501 KAĞITHANE İSTANBUL
5504-5451
23.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
3
MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL
5504-5451
23.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
4
MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL
5504-5451
23.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
5
MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL
5504-5451
23.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
6
MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL
5504-5451
23.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
7
BOTTEGA AD REKLAM VE TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ
ACIBADEM MAHALLESİ, ASAFBEY SOKAK, IMER APARTMANI, NO:7A KADIKÖY/İSTANBUL
5608-5555 23.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
8
BEŞİNCİMEDYA AJANS HİZ. VE DA. TİC. LTD. ŞTİ.
ORTABAYIR MAHALLESİ, ŞAİR ÇELEBİ SOKAK, HUZUR APARTMANI, NO:3 DAİRE:1 KAĞITHANE/İSTANBUL
5608-5555 23.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
9
İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.
KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL
5684-5631
30.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
10
İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.
KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL
5684-5631
30.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
11
ASLIM REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜLBAHAR MAHALLESİ, AVNİ DİLLİGİL SOKAK, NO:20, DAİRE:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL
5684-5631 30.10.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
12
BOTTEGA AD REKLAM VE TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ
ACIBADEM MAHALLESİ, ASAFBEY SOKAK, IMER APARTMANI, NO:7A KADIKÖY/İSTANBUL
5968-5917 13.11.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
13
İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.
KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL
5968-5917
13.11.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
14
PLUTOS REKLAM VE MEDYA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
BARBAROS MAHALLESİ, MOR SÜMBÜL SOKAK, VARYAP MERİDİAN I BLOK, NO:1, DAİRE:49 ATAŞEHİR/İSTANBUL
5968-5917 13.11.2024
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2.052,00 TL
Adreste bulunamadı.
Başkanlığımıza, 2023-2024 Yılları Vergi ve İdari Para Cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.