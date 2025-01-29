İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:05

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN İLAN 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

İSİM/UNVAN

ADRES

DOSYA NO/TARİH

TEBLİĞ KONUSU

EVRAĞIN NEV'İ

YASAL DAYANAK

BORCUN MİKTARİ/TL

TEBLİĞ NEDENİ



1

İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.

KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL

6357-6306

04.12.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



2

İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.

KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL

6487-6436

04.12.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



3

İSTANBUL BİRİKİM KEBGIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

GÜZELYALI MAHALLESİ, BİZİM SOKAK, NO:43C, DAİRE:- PENDİK/İSTANBUL

6358-6307

04.12.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



4

ED İLETİŞİM REKLAM ANONİM ŞİRKETİ

ÇELİKTEPE MAHALLESİ, İSMET İNÖNÜ CADDESİ, YILDIRIMLAR İŞ MERKEZİ, NO:11 DAİRE:501 KAĞITHANE/İSTANBUL

6358-6307

04.12.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



5

TEK-VO ELEKTRİK TURİZM VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ, BÜYÜKBAKKALKÖY (BAŞIBÜYÜK) BAĞLANTI YOLU SOKAK, NO:94/2 DAİRE:- MALTEPE/İSTANBUL

6218-6167

27.11.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



6

ASLIM REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜLBAHAR MAHALLESİ, AVNİ DİLLİGİL SOKAK, NO:20, DAİRE:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL

6364-6313

04.12.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



7

ASLIM REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜLBAHAR MAHALLESİ, AVNİ DİLLİGİL SOKAK, NO:20, DAİRE:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL

6364-6313

04.12.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



8

ÖZKANLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İKİTELLİ OSB MAH. DOLAPDERE 6. ADA SOKAK DOLAPDERE SANAYİ B8 BLOK NO:32/32 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

2677-2628 05.06.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste Bulunamadı.














9

KIDAL LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KURTKÖY MAHALLESİ ORHANLI CADDESİ ÖZGÜVEN APARTMANI NO:12/6 PENDİK/İSTANBUL

5362-5309 16.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste Bulunamadı.



10

EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL

5486-5433  23.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste Bulunamadı.



11

EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL

5827-5775 06.11.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste Bulunamadı.



12

EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL

6230-6179 27.11.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste Bulunamadı.



13

EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL

6230-6179 27.11.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste Bulunamadı.



14

EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL

6491-6440 04.12.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste Bulunamadı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVRUPA YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ











SIRA NO

İSİM / UNVAN

ADRES

TUTANAK NO

ENCÜMEN KARAR NO

TEBLİĞ KONUSU

EVRAĞIN NEV'İ

YASAL DAYANAK

BORCUN MİKTARI / TL

TEBLİĞ EDİLMEME NEDENİ

AMİRLİK

1

T.C. 27011595448

Yakup BULU


Z0415109

4555-4500

Encümen İdari

Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2,052,00?

MERNİS'TE KAYITLI ADRESİ YOK

Merkez Zabıta Amirliği

2

VERGİ NO: 1500532312

BATU OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MOLLA FENARİ MAHALLESİ. ESKİ İSTANBUL CADDESİ. NO:33 DAİRE.2

GEBZE /KOCAELİ

Z0405792

3543-3480

Encümen İdari

Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2,052,00?

MUHATAP BİNADAN AYRILMIŞ. MERNİSTE YENİ ADRES BİLGİSİ YOK

Merkez Zabıta Amirliği

3

VERGİ NO: 6450334814

ORBA İNŞAAT TEMİZLİK TURİZ.VE TAŞI.PAZAR.SA.VE Tİ.LT.

PETROL İŞ MAHALLESİ. SERİNKUYU SOKAK. MUTLU KARDEŞLER APARTMANIU. NO:3 B

KARTAL /İSTANBUL

Z0394600

2784-2730

Encümen İdari

 Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2,052,00?

BİNA YIKILMIŞ. YENİ ADRES BİLGİSİ YOK.

Merkez Zabıta Amirliği

4

VERGİ NO: 5570633595

KIRERKOÇ SEYAHAT TURİZM ORGANİZASYONU TEKSTİL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİBOSNA MERKEZ MAH. YUSUFAĞA SOKAK. YASEMİN PLAZA NO:8. DAİRE 20

BAHÇELİEVLER /İSTANBUL

Z0414438

4554-4499

Encümen İdari

Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2,052,00?

ADRESTEN TAŞINMIŞ. YENİ TAŞINDIĞI ADRES BİLGİSİ YOK

Merkez Zabıta Amirliği

5

VERGİ NO:7700267481

BERR MEDYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YENİBOSNA MERKEZ MAH.SANAYİ CAD. İŞ MERKEZİ NO:17

BAHÇELİEVLER /İSTANBUL

Z0408143

4687-4633

Encümen İdari

Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2,052,00?

ADRESTEN TAŞINMIŞ. YENİ TAŞINDIĞI ADRES BİLGİSİ YOK

Merkez Zabıta Amirliği

6

MEHMET ŞİRİN ÖZTÜRK (TC:29608247020)

TATVAN/BİTLİS

Z0407811

3757-3694

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00

Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı

Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği

7

FBN YOL YAPIM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT MADENCİLİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (VN:3851497535)

HALİLAĞA MAH. 12005. SK. NO:2 D:4 İPEKYOLU/VAN

Z0422441

4738-4684

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00

Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı

Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği

8

MEHMET CAN KIRAK (TC:43621714154)


Z0418988

4846-4792

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00

Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı

Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği

9

SEYFETTİN ÖZSÖZLÜ (TC:40957802982)


Z0418987

4846-4792

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00

Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı

Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği

10

TULPAR ASFALT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VN:8611116177)

ÇATALÇEŞME MAH. 180. SK. CITY AMBIANCE NO:12 A / 14 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

Z0424632

4742-4688

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00

Adreste Bulunamadı

Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği

11

OKAY BUĞDAY

(TC:68716144456)

SULTANİYE MAH. 620 SK. NO:6 ESENYURT/İSTANBUL

Z0428218

5563-5510

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00

MERNİS adresi bulunamadı

Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ











SIRA NO

İSİM/UNVAN

ADRES

DOSYA NO/TARİH

TEBLİĞ KONUSU

EVRAĞIN NEV'İ

YASAL DAYANAK

BORCUN MİKTARİ/TL

TEBLİĞ NEDENİ



1

MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL

5096-5042

09.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



2

ED İLETİŞİM REKLAM ANONİM ŞİRKETİ

ÇELİKTEPE MAHALLESİ, İSMET İNÖNÜ CADDESİ, YILDIRIMLAR İŞ MERKEZİ, NO:11, DAİRE:501 KAĞITHANE İSTANBUL

5504-5451

23.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



3

MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL

5504-5451

23.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



4

MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL

5504-5451

23.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



5

MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL

5504-5451

23.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



6

MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL

5504-5451

23.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



7

BOTTEGA AD REKLAM VE TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ

ACIBADEM MAHALLESİ, ASAFBEY SOKAK, IMER APARTMANI, NO:7A KADIKÖY/İSTANBUL

5608-5555 23.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



8

BEŞİNCİMEDYA AJANS HİZ. VE DA. TİC. LTD. ŞTİ.

ORTABAYIR MAHALLESİ, ŞAİR ÇELEBİ SOKAK, HUZUR APARTMANI, NO:3 DAİRE:1 KAĞITHANE/İSTANBUL

5608-5555 23.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



9

İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.

KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL

5684-5631

30.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



10

İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.

KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL

5684-5631

30.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



11

ASLIM REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜLBAHAR MAHALLESİ, AVNİ DİLLİGİL SOKAK, NO:20, DAİRE:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL

5684-5631 30.10.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



12

BOTTEGA AD REKLAM VE TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ

ACIBADEM MAHALLESİ, ASAFBEY SOKAK, IMER APARTMANI, NO:7A KADIKÖY/İSTANBUL

5968-5917 13.11.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



13

İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.

KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL

5968-5917

13.11.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



14

PLUTOS REKLAM VE MEDYA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

BARBAROS MAHALLESİ, MOR SÜMBÜL SOKAK, VARYAP MERİDİAN I BLOK, NO:1, DAİRE:49 ATAŞEHİR/İSTANBUL

5968-5917 13.11.2024

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

2.052,00 TL

Adreste bulunamadı.



Başkanlığımıza, 2023-2024 Yılları Vergi ve İdari Para Cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02163127