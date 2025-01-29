İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:05

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN İLAN

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO İSİM/UNVAN ADRES DOSYA NO/TARİH TEBLİĞ KONUSU EVRAĞIN NEV'İ YASAL DAYANAK BORCUN MİKTARİ/TL TEBLİĞ NEDENİ



1 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ. KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL 6357-6306 04.12.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



2 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ. KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL 6487-6436 04.12.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



3 İSTANBUL BİRİKİM KEBGIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. GÜZELYALI MAHALLESİ, BİZİM SOKAK, NO:43C, DAİRE:- PENDİK/İSTANBUL 6358-6307 04.12.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



4 ED İLETİŞİM REKLAM ANONİM ŞİRKETİ ÇELİKTEPE MAHALLESİ, İSMET İNÖNÜ CADDESİ, YILDIRIMLAR İŞ MERKEZİ, NO:11 DAİRE:501 KAĞITHANE/İSTANBUL 6358-6307 04.12.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



5 TEK-VO ELEKTRİK TURİZM VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ, BÜYÜKBAKKALKÖY (BAŞIBÜYÜK) BAĞLANTI YOLU SOKAK, NO:94/2 DAİRE:- MALTEPE/İSTANBUL 6218-6167 27.11.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



6 ASLIM REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜLBAHAR MAHALLESİ, AVNİ DİLLİGİL SOKAK, NO:20, DAİRE:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL 6364-6313 04.12.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



7 ASLIM REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜLBAHAR MAHALLESİ, AVNİ DİLLİGİL SOKAK, NO:20, DAİRE:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL 6364-6313 04.12.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



8 ÖZKANLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. İKİTELLİ OSB MAH. DOLAPDERE 6. ADA SOKAK DOLAPDERE SANAYİ B8 BLOK NO:32/32 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 2677-2628 05.06.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste Bulunamadı.

























9 KIDAL LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KURTKÖY MAHALLESİ ORHANLI CADDESİ ÖZGÜVEN APARTMANI NO:12/6 PENDİK/İSTANBUL 5362-5309 16.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste Bulunamadı.



10 EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL 5486-5433 23.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste Bulunamadı.



11 EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL 5827-5775 06.11.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste Bulunamadı.



12 EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL 6230-6179 27.11.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste Bulunamadı.



13 EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL 6230-6179 27.11.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste Bulunamadı.



14 EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL 6491-6440 04.12.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste Bulunamadı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVRUPA YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ



















SIRA NO İSİM / UNVAN ADRES TUTANAK NO ENCÜMEN KARAR NO TEBLİĞ KONUSU EVRAĞIN NEV'İ YASAL DAYANAK BORCUN MİKTARI / TL TEBLİĞ EDİLMEME NEDENİ AMİRLİK 1 T.C. 27011595448 Yakup BULU

Z0415109 4555-4500 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2,052,00? MERNİS'TE KAYITLI ADRESİ YOK Merkez Zabıta Amirliği 2 VERGİ NO: 1500532312 BATU OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOLLA FENARİ MAHALLESİ. ESKİ İSTANBUL CADDESİ. NO:33 DAİRE.2 GEBZE /KOCAELİ Z0405792 3543-3480 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2,052,00? MUHATAP BİNADAN AYRILMIŞ. MERNİSTE YENİ ADRES BİLGİSİ YOK Merkez Zabıta Amirliği 3 VERGİ NO: 6450334814 ORBA İNŞAAT TEMİZLİK TURİZ.VE TAŞI.PAZAR.SA.VE Tİ.LT. PETROL İŞ MAHALLESİ. SERİNKUYU SOKAK. MUTLU KARDEŞLER APARTMANIU. NO:3 B KARTAL /İSTANBUL Z0394600 2784-2730 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2,052,00? BİNA YIKILMIŞ. YENİ ADRES BİLGİSİ YOK. Merkez Zabıta Amirliği 4 VERGİ NO: 5570633595 KIRERKOÇ SEYAHAT TURİZM ORGANİZASYONU TEKSTİL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİBOSNA MERKEZ MAH. YUSUFAĞA SOKAK. YASEMİN PLAZA NO:8. DAİRE 20 BAHÇELİEVLER /İSTANBUL Z0414438 4554-4499 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2,052,00? ADRESTEN TAŞINMIŞ. YENİ TAŞINDIĞI ADRES BİLGİSİ YOK Merkez Zabıta Amirliği 5 VERGİ NO:7700267481 BERR MEDYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YENİBOSNA MERKEZ MAH.SANAYİ CAD. İŞ MERKEZİ NO:17 BAHÇELİEVLER /İSTANBUL Z0408143 4687-4633 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2,052,00? ADRESTEN TAŞINMIŞ. YENİ TAŞINDIĞI ADRES BİLGİSİ YOK Merkez Zabıta Amirliği 6 MEHMET ŞİRİN ÖZTÜRK (TC:29608247020) TATVAN/BİTLİS Z0407811 3757-3694 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği 7 FBN YOL YAPIM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT MADENCİLİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (VN:3851497535) HALİLAĞA MAH. 12005. SK. NO:2 D:4 İPEKYOLU/VAN Z0422441 4738-4684 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği 8 MEHMET CAN KIRAK (TC:43621714154)

Z0418988 4846-4792 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği 9 SEYFETTİN ÖZSÖZLÜ (TC:40957802982)

Z0418987 4846-4792 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 Muhatap İl Dışında / MERNİS adresi bulunamadı Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği 10 TULPAR ASFALT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VN:8611116177) ÇATALÇEŞME MAH. 180. SK. CITY AMBIANCE NO:12 A / 14 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL Z0424632 4742-4688 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 Adreste Bulunamadı Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği 11 OKAY BUĞDAY (TC:68716144456) SULTANİYE MAH. 620 SK. NO:6 ESENYURT/İSTANBUL Z0428218 5563-5510 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 MERNİS adresi bulunamadı Kontrol Noktaları ve Çevre Zabıta Amirliği İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



















SIRA NO İSİM/UNVAN ADRES DOSYA NO/TARİH TEBLİĞ KONUSU EVRAĞIN NEV'İ YASAL DAYANAK BORCUN MİKTARİ/TL TEBLİĞ NEDENİ



1 MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL 5096-5042 09.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



2 ED İLETİŞİM REKLAM ANONİM ŞİRKETİ ÇELİKTEPE MAHALLESİ, İSMET İNÖNÜ CADDESİ, YILDIRIMLAR İŞ MERKEZİ, NO:11, DAİRE:501 KAĞITHANE İSTANBUL 5504-5451 23.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



3 MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL 5504-5451 23.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



4 MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL 5504-5451 23.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



5 MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL 5504-5451 23.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



6 MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ŞENLİKKÖY MAHALLESİ, BİLLUR SOKAK, BEYAZLAR APARTMAN, NO:2 DAİRE:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL 5504-5451 23.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



7 BOTTEGA AD REKLAM VE TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ ACIBADEM MAHALLESİ, ASAFBEY SOKAK, IMER APARTMANI, NO:7A KADIKÖY/İSTANBUL 5608-5555 23.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



8 BEŞİNCİMEDYA AJANS HİZ. VE DA. TİC. LTD. ŞTİ. ORTABAYIR MAHALLESİ, ŞAİR ÇELEBİ SOKAK, HUZUR APARTMANI, NO:3 DAİRE:1 KAĞITHANE/İSTANBUL 5608-5555 23.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



9 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ. KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL 5684-5631 30.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



10 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ. KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL 5684-5631 30.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



11 ASLIM REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜLBAHAR MAHALLESİ, AVNİ DİLLİGİL SOKAK, NO:20, DAİRE:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL 5684-5631 30.10.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



12 BOTTEGA AD REKLAM VE TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ ACIBADEM MAHALLESİ, ASAFBEY SOKAK, IMER APARTMANI, NO:7A KADIKÖY/İSTANBUL 5968-5917 13.11.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



13 İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ. KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL 5968-5917 13.11.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.



14 PLUTOS REKLAM VE MEDYA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ BARBAROS MAHALLESİ, MOR SÜMBÜL SOKAK, VARYAP MERİDİAN I BLOK, NO:1, DAİRE:49 ATAŞEHİR/İSTANBUL 5968-5917 13.11.2024 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2.052,00 TL Adreste bulunamadı.





Başkanlığımıza, 2023-2024 Yılları Vergi ve İdari Para Cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.