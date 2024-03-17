İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 17.03.2024 - 00:00

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Fatih ilçesi, Ahi Çelebi Mahallesi, 425 ada, 9 parsel kuzeyi kamu malı saha alanında kalan Yeni Galata Köprüsünün deniz ayaklarındaki kulede bulunan 67 m² lik alanın ofis olarak kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 1544

2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, Fatih ilçesi, Ahi Çelebi Mahallesi, 425 ada, 9 parsel kuzeyi kamu malı saha alanında kalan Yeni Galata Köprüsünün deniz ayaklarındaki kulede bulunan 67 m² lik alanın ofis olarak, 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilmesi işi

3) Muhammen Bedel: 321.600.-TL + KDV/1 YIL

4) Geçici Teminat: 9.648.-TL

5) Kira Süresi: 1 Yıl

6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati: 26 Mart 2024 Saat: 12.00

7) İhale Tarihi ve Saati: 27 Mart 2024 Saat: 10.30

8) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/Fatih/İstanbul

9) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer: Emlak Şube Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul

10) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir ya da aynı adreste ücretsiz görülebilir.

Tel: 0212 449 33 99 Fax: 0212 449 51 33

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (adres beyanı),

12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.1.4. İmza Sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

12.1.6. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

12.1.7. Elektronik Bilet entegrasyonuna dahil olarak, Deniz Yolu ile toplu yolcu taşımacılığında günlük ortalama 25.000 kişi taşıma kapasitesine sahip yolcu motoru işletmecisi olduğuna dair belge,

12.1.8. Deniz yolu ile günlük ortalama en az 25.000 kişi taşıma kapasitesine sahip yolcu motoru işletmesi olduğuna dair belge,

12.1.9. İstanbul genelinde yolcu taşıma iskelesi işletme hakkına sahip olduğuna dair belge,

12.1.10. İsteklilerin son iki yıla ait cirolarının toplamda en az 10.000.000.-TL (Onmilyon Türk Lirası) olduğuna dair yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesince onaylı “Gelir Tablosu” belgesi, (Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması yeterlidir.)

12.1.11. İsteklilerce sermayelerinin en az 250.000.TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olduğuna dair Ticaret Sicil gazetesini veya kayıtlı olduğu odadan alınan faaliyet belgesini sahip olmak,

12.1.12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.2.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

12.2.2. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti,

12.2.3. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),

12.2.4. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.5.a.) ve (12.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.2.6. İmza Sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

14) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 26 Mart 2024 saat: 12.00’e kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır

18) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, 26 Mart 2024 Saat:16.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

20) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR .