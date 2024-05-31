İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:01

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a. Büyükşehir Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,

b. Çalışan Personel: Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statülü personel ile diğer personeli,

c. Daire Başkanı: Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,

• Kadına Yönelik Şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı,

d. Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

e. Mesleki Müdahale Planı: Müracaatçı ile temas kurulan ilk andan itibaren planlanan, müracaatçının içinde bulunduğu sistemin değerlendirildiği, sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespit edildiği, müracaatçının da katılımı sağlanarak sorunlarının üstesinden gelebilmesi için toplumdaki kaynakların ve hizmetlerin harekete geçirildiği değişim sürecini,

f. Müdür Yardımcısı: Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünde, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,

g. Şef: Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünde kadrolu Şefi,

• Şiddet: Kişinin toplumsal ayrımcılık nedeniyle fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital veya ekonomik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğünün keyfi engellenmesini de içeren toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, siber (teknolojik) veya sözlü her türlü tutum ve davranışı,

h. Şube Müdürlüğü: Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

• Şube Müdürü: Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürünü,

i. Toplumsal Eşitlik: Kişilerin cinsiyet, yaş, dil, din, ırk vb. unsurlara bağlı olmaksızın toplum içerisinde eşit fırsatlara sahip olmasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü idari teşkilatı; şube müdürü, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.

(2) Birim içi teşkilat yapıları, şef görevlendirmesi usulüne uygun olarak yapılır.

Şube müdürlüğünün görevleri

MADDE 6 – (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a. Kadın ve ailelerin toplum hayatına eşit olarak katılımını kolaylaştırmak ve toplumsal fırsatlardan eşit şekilde faydalanmalarına katkı sağlamak,

b. Şiddete maruz bırakılmış ve sosyoekonomik olarak yoksunluk içinde bulunan, bulunduğu ev içinde biyopsikososyal sağlığının bozulması veya tehditlerle karşı karşıya kalması sonucu bulunduğu ortamdan uzaklaşması ve psikososyal anlamda iyilik halinin sağlanması gerekli bulunan kadınlar ve beraberlerindeki çocukları için mesleki müdahale planları hazırlayarak uygulamak,

c. Şiddete maruz bırakılan kadınların, varsa çocuklarıyla birlikte oluşan sığınma ihtiyaçlarını karşılamak ve psikososyal, ekonomik ve hukuki sorunlarına birlikte çözüm getirmek,

• Kadın ve aileye ilişkin hizmetlere yönelik toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla ulusal ve uluslararası alanda gezi, çalıştay, tanıtım, etkinlik vb. faaliyetler yürütmek ve bu alanda iş birlikleri geliştirmek, Kurum birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

d. Toplumsal eşitliğe yönelik hizmetler için, dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımını sağlayıcı programlar uygulamak,

e. Kadın girişimciliğiyle ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve protokol düzenleyerek kadın girişimciliğini geliştirmek için çalışmalar yapmak,

f. Kadınlar ve aileler ile ilgili alan araştırmaları yapmak, veri tabanı oluşturmak ve il genelinde çalışmalar yapmak.

Şube müdürünün görevleri

MADDE 7 – (1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

a. Çalışmaları yazılı ve sözlü talimatlarla yürütmek,

b. Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek, Müdürlüğün disiplinini sağlamak,

c. Personel arasında görev dağılımı yapmak,

• Şube Müdürlüğünde çalışan personelin amiri olarak, her statüdeki personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

d. Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirlemek,

e. Şube Müdürlüğü bünyesindeki şefliklerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek,

f. Şube Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

g. Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Şube müdürünün yetkileri

MADDE 8 – (1) Şube Müdürünün yetkileri şunlardır:

a. Şube Müdürlüğünün görevlerine ilişkin karar vermek, tedbir almak ve bu kararları uygulatmak,

b. Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi olmak,

c. Şube Müdürlüğüne bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaşılan aksaklıkları gidermek,

• Çalışan personelin yıllık izin kullanma dönemlerini tespit etmek.

Şube müdürünün sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Şube Müdürü; görevlerinin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Şef

MADDE 11 – (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Bağlı bulunduğu üst makama karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 – (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/2/2017 tarihli ve 143 sayılı kararı ile kabul edilen Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.