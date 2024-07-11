İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:01

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ (2024 YILI)



SIRA NO İSİM / UNVAN ADRES DOSYA NO/TARİH TEBLİĞ KONUSU EVRAĞIN NEV'İ YASAL DAYANAK BORCUN MİKTARI / TL TEBLİĞ NEDENİ 1 AKGÜL EMLAK YAPI SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ BAĞLARBAŞI MAH. YENİYOL SK. İCLAL APT. NO:2/9 MALTEPE / İSTANBUL 22.05.2024 2401-2351 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2,052 Adreste Bulunamadı. 2 EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL 22.05.2024 2321-2271 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2,052 Adreste Bulunamadı. 3 SALİH BAŞAK FERAH MH. ZERDALİ SK. NO:4/1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL 22.05.2024 2321-2271 Encümen İdari Para Cezası Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 2,052 Adreste Bulunamadı.

Başkanlığımıza, 2024 Yılı Vergi ve İdari Para Cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde

bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza

bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında

müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

