İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ (2024 YILI)
SIRA NO
İSİM / UNVAN
ADRES
DOSYA NO/TARİH
TEBLİĞ KONUSU
EVRAĞIN NEV'İ
YASAL DAYANAK
BORCUN MİKTARI / TL
TEBLİĞ NEDENİ
1
AKGÜL EMLAK YAPI SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ
BAĞLARBAŞI MAH. YENİYOL SK. İCLAL APT. NO:2/9 MALTEPE / İSTANBUL
22.05.2024 2401-2351
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2,052
Adreste Bulunamadı.
2
EGE GRUP HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO: 1 A ÜSKÜDAR / İSTANBUL
22.05.2024
2321-2271
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2,052
Adreste Bulunamadı.
3
SALİH BAŞAK
FERAH MH. ZERDALİ SK. NO:4/1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
22.05.2024
2321-2271
Encümen İdari Para Cezası
Ödeme Emri
1608 Sayılı Kanun
2,052
Adreste Bulunamadı.
Başkanlığımıza, 2024 Yılı Vergi ve İdari Para Cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde
bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza
bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında
müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.