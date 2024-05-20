İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEBLİĞ İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI
BİNA BİLGİLERİ
MALİK BİLGİLERİ
TEBLİĞ BİLGİLERİ
İBB BİNA KİMLİK NUMARASI
RİSKLİ TESPİT EDİLEN BİNA ADRESİ
ADA/PARSEL
MALİK AD/SOYAD
Firma veya Şahıs Vergi/TC.Kimlik No
TEBLİĞ EDİLEMEME SEBEBİ
TEBLİĞ KONUSU
TEBLİĞİN YASAL DAYANAĞI
131021411
Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Haşim Uluşahin Caddesi, No:168
5868/1
Ömer Muhsin AYRANCI
58321564756
ADRES TESPİT EDİLEMEDİ
Riskli Yapı Tespiti
6306 Sayılı Kanun
131019974
Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Doktor Cemal Kozanoğlu Caddesi, No:120AH
5925/38
Sait ÖZER
33257241254
YURTDIŞI
Riskli Yapı Tespiti
6307 Sayılı Kanun
104034308
Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Malazgirt Caddesi, No:54
0/2153
Bülent BAŞARAN
32914764242
YURTDIŞI
Riskli Yapı Tespiti
6308 Sayılı Kanun
104001419
Bağcılar İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 2175. Sokak, No:34
1933/18
Hüseyin AKKAYA'nın MİRASÇILARI
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MİRASÇILIK BELGESİ DÜZENLENEMEDİ
Riskli Yapı Tespiti
6306 Sayılı Kanun
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğünce “Hızlı Tarama” yöntemi kullanılarak yapılan bina tespiti kapsamında hiçbir deprem taşıma kapasitesinin bulunmadığı ve %0 deprem güvenlik oranına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu dayanak ile 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri hükümleri uyarınca maliki olduğunuz yapı hakkında “Riskli Yapı” tespitinin 7 gün içerisinde yaptırılması, yaptırılmaması halinde ilgili Kanun hükümlerince Başkanlığımızca re’sen yaptırılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliği ilanen bildirilir.