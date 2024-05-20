Yayınlanma: 20.05.2024 - 00:00

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEBLİĞ İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI

BİNA BİLGİLERİ

MALİK BİLGİLERİ

TEBLİĞ BİLGİLERİ

İBB BİNA KİMLİK NUMARASI

RİSKLİ TESPİT EDİLEN BİNA ADRESİ

ADA/PARSEL

MALİK AD/SOYAD

Firma veya Şahıs Vergi/TC.Kimlik No

TEBLİĞ EDİLEMEME SEBEBİ

TEBLİĞ KONUSU

TEBLİĞİN YASAL DAYANAĞI

131021411

Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Haşim Uluşahin Caddesi, No:168

5868/1

Ömer Muhsin AYRANCI

58321564756

ADRES TESPİT EDİLEMEDİ

Riskli Yapı Tespiti

6306 Sayılı Kanun

131019974

Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Doktor Cemal Kozanoğlu Caddesi, No:120AH

5925/38

Sait ÖZER

33257241254

YURTDIŞI

Riskli Yapı Tespiti

6307 Sayılı Kanun

104034308

Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Malazgirt Caddesi, No:54

0/2153

Bülent BAŞARAN

32914764242

YURTDIŞI

Riskli Yapı Tespiti

6308 Sayılı Kanun

104001419

Bağcılar İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 2175. Sokak, No:34

1933/18

Hüseyin AKKAYA'nın MİRASÇILARI

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MİRASÇILIK BELGESİ DÜZENLENEMEDİ

Riskli Yapı Tespiti

6306 Sayılı Kanun


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğünce “Hızlı Tarama” yöntemi kullanılarak yapılan bina tespiti kapsamında hiçbir deprem taşıma kapasitesinin bulunmadığı ve %0 deprem güvenlik oranına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu dayanak ile 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri hükümleri uyarınca maliki olduğunuz yapı hakkında “Riskli Yapı” tespitinin 7 gün içerisinde yaptırılması, yaptırılmaması halinde ilgili Kanun hükümlerince Başkanlığımızca re’sen yaptırılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliği ilanen bildirilir.

#ilangovtr Basın No: ILN02034363