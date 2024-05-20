İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEBLİĞ İLANI

Yayınlanma: 20.05.2024 - 00:00

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI



BİNA BİLGİLERİ MALİK BİLGİLERİ TEBLİĞ BİLGİLERİ İBB BİNA KİMLİK NUMARASI RİSKLİ TESPİT EDİLEN BİNA ADRESİ ADA/PARSEL MALİK AD/SOYAD Firma veya Şahıs Vergi/TC.Kimlik No TEBLİĞ EDİLEMEME SEBEBİ TEBLİĞ KONUSU TEBLİĞİN YASAL DAYANAĞI 131021411 Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Haşim Uluşahin Caddesi, No:168 5868/1 Ömer Muhsin AYRANCI 58321564756 ADRES TESPİT EDİLEMEDİ Riskli Yapı Tespiti 6306 Sayılı Kanun 131019974 Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Doktor Cemal Kozanoğlu Caddesi, No:120AH 5925/38 Sait ÖZER 33257241254 YURTDIŞI Riskli Yapı Tespiti 6307 Sayılı Kanun 104034308 Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Malazgirt Caddesi, No:54 0/2153 Bülent BAŞARAN 32914764242 YURTDIŞI Riskli Yapı Tespiti 6308 Sayılı Kanun 104001419 Bağcılar İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 2175. Sokak, No:34 1933/18 Hüseyin AKKAYA'nın MİRASÇILARI - MİRASÇILIK BELGESİ DÜZENLENEMEDİ Riskli Yapı Tespiti 6306 Sayılı Kanun





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğünce “Hızlı Tarama” yöntemi kullanılarak yapılan bina tespiti kapsamında hiçbir deprem taşıma kapasitesinin bulunmadığı ve %0 deprem güvenlik oranına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu dayanak ile 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri hükümleri uyarınca maliki olduğunuz yapı hakkında “Riskli Yapı” tespitinin 7 gün içerisinde yaptırılması, yaptırılmaması halinde ilgili Kanun hükümlerince Başkanlığımızca re’sen yaptırılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliği ilanen bildirilir.

