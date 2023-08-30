Yayınlanma: 30 Ağustos 2023

PAKETLİ SU SATIN ALINACAKTIR

Muhtelif Su mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/858519

1- İdarenin

a) Adı: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mah. Mimar Basri Mete Sok. (Airport AVM arkası) Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 0212 449 74 15 - 0212 635 15 21

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: Muhtelif Su

b) Niteliği, türü ve miktarı: 1-Pet İçme Suyu (0,5 Lt) 500.000 adet 2-Pet İçme Suyu (1,5 Lt) 500.000 adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Antakya İbb Afet Koordinasyon Merkezi

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlanılacaktır. Malların tamamı 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlanılacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 20.09.2023 - 12:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı “Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı” imalatçı değilse imalatçı firma ile yapılan Yetkili Satıcılık veya Yetki Belgesi veya Bayilik Belgesi ile imalatçı firmaya ait Sağlık Bakanlığı “Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı” belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekilerin aşağıda belirtilen belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri zorunludur.

a) Türk Standartlarına TS 266 uygunluk belgesi

b) Suların konulacağı preformun insan sağlığına zarar vermeyen plastikten yapıldığına dair laboratuvar tarafından verilmiş Muayene ve Analiz Raporu

c) Kapakların su ile etkileşmediği ve insan sağlığına zarar vermeyen plastikten yapıldığına dair T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan verilmiş Muayene ve Analiz Raporu

İdari şartnamenin 36.1. ve 36.1.1. maddeleri doğrultusunda, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi isteklilerden kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeleri teslim edebilmeleri için tebligat tarihinden itibaren makul bir süre verilecektir. Bu belgeler ihale tarihinde geçerli olacaktır. Sunulan belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerli olmaması halinde veya sunulmadığı durumda isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sunulan belgeleri uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.