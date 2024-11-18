İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞDİR
Vergi No
T.C.Kimlik No
Ad Soyad / Unvan
İhbarname Fiş No
Vergi Dönemi
Vergi Kodu(*)
Vergi Tutarı
Ceza V.Kodu(*)
Ceza Tutarı
Toplam
Adres
6150379643
MEPER TURİZM
İNŞAATKUYUM.PETROL
2022092913VCc0000003
01/2019-
12/2019
0010
40.127,02
3080
120.381,06
160.508,08
YENİDOĞAN MAH. ŞEHİT
KOMİSER GÜNAYDIN SK.
115 A ZEYTİNBURNU
Zeytinburnu Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnamelerin 213 sayılı vergi usul kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105’ci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Zeytinburnu vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri,kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,riayet edilmediği takdirde anılan kanunun 106’cı madde gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.