İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞDİR

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

Vergi No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergi Dönemi Vergi Kodu(*) Vergi Tutarı Ceza V.Kodu(*) Ceza Tutarı Toplam Adres 6150379643

MEPER TURİZM İNŞAATKUYUM.PETROL 2022092913VCc0000003 01/2019- 12/2019 0010 40.127,02 3080 120.381,06 160.508,08 YENİDOĞAN MAH. ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN SK. 115 A ZEYTİNBURNU





Zeytinburnu Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnamelerin 213 sayılı vergi usul kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105’ci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Zeytinburnu vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri,kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,riayet edilmediği takdirde anılan kanunun 106’cı madde gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

