İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞDİR

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

Vergi No

T.C.Kimlik No

Ad Soyad / Unvan

İhbarname Fiş No

Vergi Dönemi

Vergi Kodu(*)

Vergi Tutarı

Ceza V.Kodu(*)

Ceza Tutarı

Toplam

Adres

6150379643


MEPER TURİZM

İNŞAATKUYUM.PETROL

2022092913VCc0000003

01/2019-

12/2019

0010

40.127,02

3080

120.381,06

160.508,08

YENİDOĞAN MAH. ŞEHİT

KOMİSER GÜNAYDIN SK.

115 A ZEYTİNBURNU


Zeytinburnu Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnamelerin 213 sayılı vergi usul kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105’ci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Zeytinburnu vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri,kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,riayet edilmediği takdirde anılan kanunun 106’cı madde gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02123555