İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 10 Haziran 2023

Örnek No: 55*

2022/1133 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1133 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, Üçşehitler Mevkii, 219 ada, 38 parselde bulunan arsa nitelikli, 290,00 m2 miktarlı taşınmaz içinde 2 katlı metruk bir binanın olduğu boş arsadır. Taşınmaz üzerinde bulunan binanın yapı değeri bulunmamaktadır. Adres: İslambey (Tapuda: Üçşehitler) Mahallesi, 1. Bülbüldere Çıkmazı Sokak, No:8 Eyüp / İSTANBUL

İmar Durumu: İstanbulili,Eyüpsultanilçesi,İslambeymahallesi,219ada,38parselsayılıyer 02.07.1998 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planında, H:3 kat, blok nizam yapılanmalı Konut alanında ve Yolda kalmaktadır.

Kıymeti: 7.540.000,00 TL KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler: Kuyu 37 parselle müşterektir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/07/2023 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati: 20/07/2023 - 11:11

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/08/2023 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati: 14/08/2023 - 11:11

22/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.