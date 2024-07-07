İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 07.07.2024 - 00:00

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2023/554 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/554 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mahallesi, 2758 Ada 14parsel (285,42 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı "Betonarme Karkas Bina" nitelikli ana taşınmaz, 3.Normal Katta 130/1735 arsa paylı 16 b.bölüm numaralı Çatı Piyesli Mesken nitelikli taşınmazın tamamıdır. Adres: Sütlüce Mahallesi, Ekol Sokak, No:4, H.Altınışık Apartmanı, 1.Kat, Daire:6 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 3.900.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2024 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2024 - 13:53

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/09/2024 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati: 03/10/2024 - 13:53

03/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.