İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.08.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/805 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/805 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Eyüp Sultan İlçe, Alibeyköy Mah, Saya Mevkii, 478 Ada9 Parsel, 25400000/529314336 Arsa Payı/Payda, 281,79 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 1.Bodrum Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi: Yeşilpınar Mah. Marmara Sok. No:18 K: Giriş (Tapuda 1. Bodrum Kat) D: 4 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 2.450.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 14:40

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 14:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Eyüp Sultan İlçe, Alibeyköy Mahalle, Saya Mevkii, 478 Ada 9 Parsel, 37075000/529314336 Arsa Payı/Payda, 281,79 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, Zemin Kat 8 Nolu Bağımsız BölümNit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı.Adresi : Yeşilpınar Mah. Marmara Sok. No:18 K:1 (Tapuda Zemin Kat) D: 8 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 2.800.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 14:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2024 - 14:30

08/08/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.