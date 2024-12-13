İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/298 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/298 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri:İSTANBUL İl, BEŞİKTAŞ İlçe, CİHANNÜMA Mahalle/Mevki, 272 Ada No, 47 Parsel No, 30/300 Arsa Paylı, 439 Yüz Ölçümlü, 4. KAT 11 NOLU Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Cihannüma Mahallesi, Abbasağa Aralığı Sokakta Abbasağa Aralığı Sokak No 1 /11Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti: 7.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/02/2025 - 10:20 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:20 Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:20

03/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.