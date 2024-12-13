İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2023/644 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/644 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, Ayazma Deresi Mevkii, 640 Parsel, 4.120,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasıflı taşınmazın borçluya ait 118/128 hissesidir. İstanbul Kadastro Mahkemesi'nin 26/01/2016 Tarih - Yeni Esas: 2019/5 (Eski No:2016/5 ve 2016/15 Esas) sayılı dosyasından davalıdır şerhi ile birlikte mülkiyete geçecektir.

Adres: Mithatpaşa Mahallesi, Koru Caddesi No: 11-19 Arkası Boş Bahçe (Büyükbent Deresi Güneyi) Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 37.981.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 14:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 14:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 14:20

11/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.