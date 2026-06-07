İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/129 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/129 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, Hasanpaşa Sokağa cepheli, tapunun 11266 parsel numarasında kayıtlı Hasanpaşa Sokaktan, 43 dış kapı numarası alan bina dahilinde, 59,97 m² miktarlı kat mülkiyeti tesisli Beş Katlı Betonarme Apartman vasıflı ana taşınmazda kain, 28/1000 arsa paylı, 3.Normal Kat, (5) bağımsız bölüm nolu Çatı Arası Piyesli Dairenin tamamı niteliğindedir. Adres: Muratpaşa Mahallesi, Hasanpaşa Sokak No:43, 3.Kat, D: 5 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:31

05/06/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.