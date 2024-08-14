İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZELTME İLANI
BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası: 2024/1015634
1- İdarenin
a) Adresi: ZUHURATBABA MAH. DR. REMZİ KAZANCIGİL BULV. NO:34/2 34662 ATAKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2125880035 - 2125290059
c) Elektronik posta adresi: [email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı: 06.08.2024 - 5170
b) Gazetenin ve İnternet Sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise): YENİDEVİR - 04.08.2024
www.cumhuriyet.com.tr (INT-000177) 04.08.2024
3- Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır
İhale İlanı 3.Maddesi
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.08.2024 -10:30