Yayınlanma: 14.08.2024 - 00:00

DÜZELTME İLANI

BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası: 2024/1015634

1- İdarenin

a) Adresi: ZUHURATBABA MAH. DR. REMZİ KAZANCIGİL BULV. NO:34/2 34662 ATAKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası: 2125880035 - 2125290059

c) Elektronik posta adresi: [email protected]

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı: 06.08.2024 - 5170

b) Gazetenin ve İnternet Sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise): YENİDEVİR - 04.08.2024

www.cumhuriyet.com.tr (INT-000177) 04.08.2024

3- Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır

İhale İlanı 3.Maddesi

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.08.2024 -10:30