Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



İL MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ, YURT MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI TESİSLERİNE 2025 YILI ARAÇ VE JENERATÖR YAKITI ALIM İŞİ

İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri, Yurt Müdürlükleri ve Bağlı Tesislerine 2025 Yılı Araç Ve Jeneratör Yakıtı Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/1357448

1-İdarenin

a) Adı: İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: ZUHURATBABA MAH. DR. REMZİ KAZANCIGİL BULV. NO:34/2 34662 ATAKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2125880035 - 2125290059

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri, Yurt Müdürlükleri ve Bağlı Tesislerine 2025 Yılı Araç Ve Jeneratör Yakıtı Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 46.630 Litre Motorin: 104.500 Litre Jeneratör Yakıtı(Motorin): 169.855 Litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Akaryakıt teslimi teknik şartnamede belirtilen adreslere yapılacaktır. Araçların akaryakıt ihtiyacı ise araçlara monte edilecek akaryakıt tüketim otomasyon sistemi ile yüklenicinin akaryakıt istasyonlarından ve yüklenicinin bayilik sözleşmesi ile işletme hakkı vermiş olduğu ve akaryakıt tüketim otomasyon sistemine bağlı olan akaryakıt satış istasyonlarından tedarik edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi: 01.01.2025 tarihinde başlayarak 31.12.2025 tarihinde sona erecek olup, bu tarihler arasında peyderpey idarenin bildirdiği miktarlara göre teslimat yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 12.11.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-2.Kat İhale ve Satın Alma Şube Müdür Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu

istasyonlu bayilik belgesi

İş yeri açma ve izin belgesi

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalat yeterlilik belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Gerçek kişi belgesi

Sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

Tüzel kişi belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

7.5.2 No'lu maddeye ek: İstekli yukarıdaki tabloda görülen belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir.