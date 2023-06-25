İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 25 Haziran 2023

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden araçların Tescil Plakalarına düzenlenerek tebligata çıkarılan ve çeşitli nedenlerle muhataplarına tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları;

1. C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 28/11/2022 ile 27/04/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/06/2023 ile 01/07/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

2. Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından 08/12/2021 ile 03/05/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/06/2023 ile 30/06/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;

3. C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 07/03/2023 ile 12/04/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 08/06/2023 ile 08/07/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

4. İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği tarafından 25/12/2022 ile 31/01/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 06/06/2023 ile 06/07/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Gayrettepe) adresinde;

5. B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 06/12/2022 ile 28/05/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 05/06/2023 ile 05/07/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

6. Çevreyolları Trafik Ekipler Amirliği tarafından 18/04/2023 ile 06/06/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 15/06/2023 ile 15/07/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Çevreyolları) adresinde;

7. B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 14/01/2023 ile 02/06/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 12/06/2023 ile 12/07/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

8. A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 14/12/2022 ile 30/05/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 13/06/2023 ile 13/07/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Demirciler Sitesi 4. Yol Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinde;

9. C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 11/04/2023 ile24/02/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 15/06/2023 ile 15/07/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

Liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.