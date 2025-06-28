İSTANBUL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NCE

Birsen AYSER'e duyurulur

İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, 3 pafta 461 nolu parselin 4.590,00 m² olan yüzölçümü 5.562,43 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. ve 47/N. maddelerinin uygulamasına ilişkin, kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hataların düzeltilmesine ilişkin yönetmelik gereği düzeltilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29,30,31’nci maddeleri gereği ilanın yayınlandığı tarihten itibaren ilgililerin veya kanuni vekillerinin 30(otuz) gün içerisinde İstanbul Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemelerinde “Düzeltmenin kaldırılması” için dava açılabileceği, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.