İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PARA CEZASI İLANEN TEBLİGAT
Yayınlanma 3.07.2025 00:00:00
İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PARA CEZASI İLANEN TEBLİGAT
Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yazılmış İdari Para Cezası Kararları, Denetim Tutanakları ve Resmi yazılar adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen İdari Para Cezası Kararları ve denetim tutanaklarının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve 31 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
|İŞLETME ADI / KİŞİ ADI
|ADRES
|CEZA/TUTANAK NO
|CEZA/TUTANAK/ RESMİ YAZI TARİHİ
|İLGİLİ KANUNUN CEZA MADDESİ
|MİKTARI (TL)
|1
|Ranin ABDALQADER
|ADRESİ BİLİNMİYOR
|E-67573236-858-11316575
|21.09.2023
|5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNUNUN 28. MADDESİNİN 1. FIKRASININ A BENDİ GEREĞİNCE EVCİL HAYVANINI KİMLİKLENDİRMEMEK VE KAYIT ALTINA ALDIRMAMAK
|3.642,00TL
|2
|KHADIJA BEN MAHMOUD-99984687178
|ADRESİ BİLİNMİYOR
|E-67573236-858-18960255,2025/İST/ŞİŞ/153
|29.04.2025
|Evcil Hayvanını terk etmekten 5199 Sayılı Kanun 14/n maddesine aykırılık sebebiyle 28/J ceza maddesinin uygulanması
|9.621,00 TL
|3
|ELMİR NAJABOV-99298285732
|ADRESİ BİLİNMİYOR
|E-6753236-858-19010979,2025/İST/ŞİŞ/153
|29.04.2025
|Evcil Hayvanını terk etmekten 5199 Sayılı Kanun 14/n maddesine aykırılık sebebiyle 28/J ceza maddesinin uygulanması
|9.621,00 TL
|4
|MUHAMMED ALİ ŞABOUK-99810379826
|ADRESİ BİLİNMİYOR
|E-67573236-858-18961815,2025/İST/ŞİŞ/153
|25.04.2025
|Evcil Hayvanını terk etmekten 5199 Sayılı Kanun 14/n maddesine aykırılık sebebiyle 28/J ceza maddesinin uygulanması
|86.358,00 TL
|5
|MEHMET SAĞ
|ADRESİ BİLİNMİYOR
|E-67573236-858-18329490
|5.03.2025
|5996 Sayılı Kanun 36'ıncı madde e bendi gereğince evcil hayvanı hakkında kayıp bildiriminde bulunmadığı tespit edilmiştir.
|343,00 TL
|6
|Dilek GÖZ
|Kuştepe Mah. Limon Sk. Erdem Apt. No:24 Şişli/İstanbul
|2025/İST/ŞİŞ/64
|20.02.2025
|5996 Sayılı Kanun 36'ıncı madde e bendi gereğince evcil hayvanını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimde bulunmadığı tespit edilmiştir.
|239,00 TL
|7
|Eren YILMAZ
|Yunus Emre Mah.384. Sk. No:34 İç Kapı No:3 Esenyurt /İstanbul
|2025/İST/ŞİŞ/76
|20.02.2025
|5996 Sayılı Kanun 36'ıncı madde e bendi gereğince evcil hayvanını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimde bulunmadığı tespit edilmiştir.
|343,00 TL
|8
|Cüneyt Şerif
|Nursah sok Ekinoba Mh 7/9/6 Büyükçekmece /İst
|25/İST/ŞİŞ/34
|24.02.2025
|5996 Sayılı Kanun 36'ıncı madde e bendi gereğince evcil hayvanını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimde bulunmadığı tespit edilmiştir.
|239,00 TL
|9
|CMS KAĞIT VE HİJYEN ÜRÜNLERİ SAN.PAZ.LTD.ŞTİ
|Kuştepe Mah. Kısmet Sok.Kapı No:23 Şişli/İstanbul
|25.02.2025 tarihli ve 18062353 sayılı İzlenebilirlik Yazısı
|10
|TEKAT İNŞAAT EMLAK YAPI MALZEMELERİ ORMAN ÜRÜNLERİ MADEN İŞ GÜVENLİĞİ ELİEKTİRİK LOJİSTİK SAN. VE LTD.ŞTİ.
|Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza No:6 İç Kapı No:2 Şişli/İstanbul
|15.01.2025 tarihli ve 17592497 sayılı İzlebilirlik Yazısı
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