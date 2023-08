İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A. Değerlendirme isteklinin “teklif tutarı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. A.1. Teklif tutarı puanlaması (TP:60 PUAN) Teklif puanları; TP = (TTmin x 60) / TT formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarı, ifade eder. A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KP:40 PUAN) Kalite ve Teknik Değer Nitelik puanlaması İKNP(30) + TDNP(10) = 40 tam puan üzerinden, aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) (30 Puan): İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı aşağıda belirtilen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi halde puan verilmeyecektir. Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Asgari Oran Azami Oran Puan İ.İ.015 Şantiye Dışına Kamyonla Kazı ve Moloz Nakli m³ 18,00% 24,00% 8 İ.İ.007 Tranşe Hafriyatı Yapılması m³ 17,50% 23,00% 7 İ.İ.010 Stabilize Malzeme Temini İle Hendek,Temel Dolgusu Yapılması (Nakliye Dahil) m³ 9,00% 13,00% 5 İ.İ.025 Beton santralinde üretilen veya satın alınan C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) m³ 6,50% 9,00% 4 İ.İ.012 Asfalt, beton, kırmataş ve şose sökülmesi m³ 5,75% 8,00% 2 İ.İ.009 Kum ile İmla Yapılması (Nakliye Dahil) m³ 5,50% 7,50% 2 İ.İ.011 Her türlü asfaltın kesilmesi m 4,50% 5,50% 1 İ.İ.014 İdare Malı Adi Parke Taşı ile Döşeme Yapılması (Mevcut taşla)(Kum serilmesi ve nakliyesi dahil) m³ 3,00% 4,00% 1 TOPLAM 30 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.2.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (toplam a+b= 10 Puan): Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP), a) ve b) maddelerindeki şartları eksiksiz sağlayanlar için TDNP(5+5)=10 tam puan olarak hesaplanacaktır. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) için sunulan veya dikkate alınan İş Deneyim Belgelerinden İş Denetleme ve/veya İş Yönetme Belgesi sunan isteklilere, İş Denetleme ve/veya İş Yönetme Belgelerinden TDNP olarak 0 (sıfır) puan verilecektir. a) A/III-İİH : “ A/III grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu isale hatları inşaatı” A/IV-İŞH : “ A/IV grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu şebeke hatları inşaatı” 1-) İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %50’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş A/III grubu yapım işlerinden içmesuyu isale hatları ve/veya A/IV grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu şebeke inşaatı (A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen tablolardaki puanlar verilecektir. 2-) Yeterlilik için A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işlerini içeren 1 (bir) iş deneyim belgesi sunulması ve ayrıca A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işlerini içeren ilave 1 (bir) iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda bu belge 1 (bir) adet belge sayılacak olup, Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. 3-) Sunulan iş deneyim belgesi A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işleri yanında diğer iş gruplarındaki işleri de içeriyorsa, hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgeler ile tevsik etmesi şartıyla A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işlerine ait kısmının teklif bedelinin %50’sinden az olmamak şartını sağlaması halinde bu belge 1(bir) adet belge sayılacak olup, ayrıca A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işlerini içeren ilave 1 (bir) iş deneyim belgesi sunulmadığı takdirde Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. 4-) A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH - işlerini içeren iki veya daha fazla adet iş deneyim belgesi sunulduğu takdirde (her belgenin A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işlerine ait kısmının teklif bedelinin %50’sinden az olmamak şartını sağlaması gerekmektedir) Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 5 (beş) puan olarak dikkate alınacaktır. 5-) İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır. Yukarıda belirtilen 1-5 no’lu hükümlere göre aşağıdaki tablolarda belirtilen puanlar verilecektir. İhaleye katılan isteklinin ortak girişim olmaması durumunda puanlama aşağıdaki tablodaki esaslar çerçevesinde yapılır; A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşleri İçin İş Deneyimi Belge Sayısı Alacağı TDNP A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi hiç olmaması halinde; 0 A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belge Sayısı 1 adet olması halinde; 3 A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belge Sayısı en az 2 adet olması halinde; 5 İhaleye katılan isteklinin 1 tane pilot ortak ve 1 tane özel ortaktan oluşması durumunda puanlama aşağıdaki tablodaki esaslar çerçevesinde yapılır; A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşleri İçin Sunulması Gereken Minimum İş Deneyimi Belge Sayısı Alınacak TDNP Pilot Ortak Özel Ortak 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 3 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 3 2 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 2 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 İhaleye katılan isteklinin 1 tane pilot ortak ve 2 veya daha fazla özel ortaktan oluşması durumunda puanlama aşağıdaki tablodaki esaslar çerçevesinde yapılır; A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşleri İçin Sunulması Gereken Minimum İş Deneyimi Belge Sayısı Alınacak TDNP Pilot Ortak Özel Ortakların Toplamı 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 3 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 3 2 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 2 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 b) En fazla bir adet İş Deneyim Belgesinde veya en fazla bir adet devam eden işlerdeki İş Deneyim Belgesinde; İhale ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde toplam minimum 60 km (Ø100-300 mm çaplar arası Ø300 mm dahil) İçme suyu Şebeke ve minimum 15 km (Ø300 mm üstü çaplar) İçme suyu İsale hattı, şebeke ana göz borusu yaptıklarını tesvik edici belge(noter onaylı veya aslı idarece görülmüş İş deneyim belgesi ve/veya devam eden işlerde noter onaylı veya aslı idarece görülmüş Hakediş, metraj cetvelleri vb.) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. İhaleye katılan isteklinin ortak girişim olmaması durumunda Puan En fazla bir adet İş Deneyim Belgesinde veya en fazla bir adet devam eden işlerdeki İş Deneyim Belgesinde; İhale ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde toplam minimum 60 km (Ø100-300 mm çaplar arası Ø300 mm dahil) İçme suyu Şebeke ve minimum 15 km (Ø300 mm üstü çaplar) İçme suyu İsale hattı, şebeke ana göz borusu yapmış olma şartlarının ikisini de yukarıda belirtildiği şekilde tesvik edici belge ile sağlayanlar 5 İhaleye katılan isteklinin ortak girişim olması durumunda Puan Ortak girişimlerde (Pilot ortak ve tüm Özel ortaklar ayrı ayrı olmak üzere) tüm ortakların sundukları belgelerle, en fazla bir adet İş Deneyim Belgesinde veya en fazla bir adet devam eden işlerdeki İş Deneyim Belgesinde; İhale ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde toplam minimum 60 km (Ø100-300 mm çaplar arası Ø300 mm dahil) İçme suyu Şebeke ve minimum 15 km (Ø300 mm üstü çaplar) İçme suyu İsale hattı, şebeke ana göz borusu yapmış olma şartını ayrı ayrı sağlaması gerekir. Aksi halde (ortaklardan biri dahi bu şartı sağlayamazsa) bu maddeden puan alınamayacaktır. 5 Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) ve Teknik Değer Nitelik Puanı(TDNP) nın toplamıdır. KP= İKNP+ TDNP A.3. Değerlendirme puanlaması Değerlendirme puanı (DP), Değerlendirme puanı(DP), teklif fiyat puanı(TP) ile Kalite ve teknik değer nitelik puanının(KP) toplamıdır. DP = TP + KP Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.