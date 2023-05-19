Yayınlanma: 19 Mayıs 2023

İTÜ BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI YEMEK İŞLETMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAKLARINDA 01/07/2023 – 31/12/2023 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILMAK ÜZERE 42 KALEM TAZE SEBZE VE MEYVE SATIN

İTÜ Başkanlığımıza bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü Mutfaklarında 01/07/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında kullanılmak üzere 42 kalem Taze Sebze ve Meyve satın mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023 / 464216

1- İdarenin

a) Adı: İTÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: AYAZAGA KAMPÜSÜ 34469 MASLAK SARIYER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2122857117 - 2122857155

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: İTÜ Başkanlığımıza bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü Mutfaklarında 01/07/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında kullanılmak üzere 42 kalem Taze Sebze ve Meyve satın

b) Niteliği, türü ve miktarı: 42 Kalem Taze Sebze ve Meyve çeşitleri alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Mallar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren istenen günlerde, istenen miktarlarda ve istenen çeşitlerde partiler halinde İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek işletmeleri Şube Müdürlüğü Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi merkez ambarına iş günü ve iş saatlerinde saat 08.30-10.00 arasında teslim edilerek istiflenecektir. Mal Teslimatının gecikmesi nedeniyle idarenin alacağı düzeltici eylem kararlarının masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi: Teknik Şartnamenin 6.3. maddesine göre teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: 01.07.2023

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.06.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Maslak/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli firma yaş sebze ve meyve işi ile uğraştığına dair Hal Müdürlüğünden alacağı işyeri tahsis belgesini ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.