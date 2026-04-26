İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN.VE TİC.A.Ş.

40 ADET 2.EL BİNEK OTOMOBİL ARACIN GELİR GETİRİCİ OLARAK SATIŞI

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş Genel Müdürlüğü’nden:

1- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı: İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş.

b) Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası: 0212 240 34 00 – 0212 219 53 22

d) İlgili personel: Halil İbrahim TUNA – İhale Uzmanı

1.2. İstekliler, araç satışına ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - SATIŞ KONUSU ve SATIŞ USULÜ:

2.1. Adı: 40 Adet 2. El Binek Otomobil Aracın Satışıdır.

2.2. İşin Niteliği ve Miktarı: İdareye Ait 40 Adet 2. El Binek Otomobil Aracın Satılma İşi.

2.3. Satış Usulü: Gelir Getirici – İki Teklifli Olacaktır.

3- MUHAMMEN BEDEL:

34FOE735 plakalı 2022 Model Skoda Superb 1.5 Tsı Act 150 Dsg Prestıge İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 2.145.000,00 TL dir 34FOE539 plakalı 2022 Model Skoda Superb 1.5 Tsı Act 150 Dsg Premıum İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 2.040.000,00 TL dir 34FOE736 plakalı 2022 Model Skoda Superb 1.5 Tsı Act 150 Dsg Premıum İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.780.000,00 TL dir 34EFC573 plakalı 2021 Model Skoda Superb 1.5 Tsı Act 150 Dsg Prestıge İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.716.000,00 TL dir 34EFC568 plakalı 2021 Model Skoda Superb 1.5 Tsı Act 150 Dsg Prestıge İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.872.000,00 TL dir 34DHN405 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34DET177 plakalı 2020 Model Ford Focus Tıtanıum 1.5 Tdcı 120 5 Kapı 8s At E6.2 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.240.000,00 TL dir 34DET074 plakalı 2020 Model Ford Focus Tıtanıum 1.5 Tdcı 120 5 Kapı 8s At E6.2 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.130.000,00 TL dir 34EVJ605 plakalı 2021 Model Ford Transıt Van 350mf 10m3 Ecoblue 130 Trend E6.2 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 988.000,00 TL dir 34DHR178 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34DHN416 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.040.000,00 TL dir 34DHR801 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34DES601 plakalı 2020 Model Ford Focus Tıtanıum 1.5 Tdcı 120 5 Kapı 8s At E6.2 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.330.000,00 TL dir 34FOE542 plakalı 2022 Model Skoda Superb 1.5 Tsı Act 150 Dsg Premıum İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.920.000,00 TL dir 34EUZ246 plakalı 2021 Model Fıat Doblo Combı Safelıne 1.6 M.Jet 105 E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dir 34DET165 plakalı 2020 Model Ford Focus Tıtanıum 1.5 Tdcı 120 5 Kapı 8s At E6.2 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.180.000,00 TL dir 34DHN784 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.040.000,00 TL dir 34DHR821 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.030.000,00 TL dir 34DHN248 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34DOK435 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.150.000,00 TL dir 34DDV731 plakalı 2020 Model Renault Megane Sedan Icon 1.5 Bluedcı Edc 115 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.326.000,00 TL dir 34DCA362 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34DCA372 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34DCA700 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34DDV729 plakalı 2020 Model Renault Megane Sedan Icon 1.5 Bluedcı Edc 115 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.175.000,00 TL dir 34DBF995 plakalı 2020 Model Renault Megane Sedan Icon 1.5 Bluedcı Edc 115 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.350.000,00 TL dir 34DCA379 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL dir 34DHN502 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34EUZ243 plakalı 2021 Model Fıat Doblo Combı Safelıne 1.6 M.Jet 105 E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dir 34DES602 plakalı 2020 Model Ford Focus Tıtanıum 1.5 Tdcı 120 5 Kapı 8s At E6.2 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.230.000,00 TL dir 34DDV718 plakalı 2020 Model Renault Megane Sedan Icon 1.5 Bluedcı Edc 115 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.175.000,00 TL dir 34EFB349 plakalı 2021 Model Renault Clıo Touch 1.0 Tce X-Tronıc 90 İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.040.000,00 TL dir 34DOK204 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34DOK280 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34EUZ244 plakalı 2021 Model Fıat Doblo Combı Safelıne 1.6 M.Jet 105 E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dir 34DCA545 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34DCA375 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34FPH484 plakalı 2022 Model Kıa Pıcanto Feel 1.0 67 Amt İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 935.000,00 TL dir 34DBB854 plakalı 2020 Model Fıat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Dct E6d İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dir 34FOC282 plakalı 2022 Model Volkswagen Passat 1.5 Tsı Act 150 Dsg Elegance İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 2.390.000,00 TL dir

Yukarıda özellikleri belirtilen araç satışı için tekliflerin açılması, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü-Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde Toplantı Salonunda 04/05/2026 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır. Gerekli evraklar ve teklifler kapalı zarf içinde en geç 04/05/2026 tarih ve saat 10:00’a kadar aynı adreste bulunan İhaleler ve Satınalma Şefliği’ne teslim edilecektir.

5 – SATIŞ İŞİNE KATILABİLME ŞARTLARI:

Araç satış işine katılmak isteyen isteklilerin zarf teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişilerde; Noter tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Kayıt Örneği,

2) Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri ile Ticari Sicil Gazetesi.

b) Tebligat için Kanuni adresini belirten Adres Beyanı,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, (Bankalarından alınacak teminat mektupları 1 AY süreli olacaktır.)

e) Doküman alındığına dair belge, (Satış Şartnamesi; İdare adına İhaleler ve Satınalma Şefliği’nden 500,00.-TL (Beşyüz Türklirası) alınarak, Şartname alındı makbuzu satış dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.) Şartname bedeli İdarenin aşağıda bilgileri bulunan Banka hesabına Banka üzerinden işin ismi ve dosya bedeli olarak belirtilip yatırılacaktır.

İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş.'nin VAKIFLAR BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ, TR97 0001 5001 5800 7278 8633 55 İBAN numaralı hesabına Araç satış işi, dosya Bedeli Olduğunu Belirterek) Doküman satın almayan teklif veremez.

f) Vekâleten katılması halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi,

g) Ortak girişim olması halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi, (araç satışı üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları araç satış sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c) deki esaslara göre temin edecekleri belge, verilen teklifin geçerli olabilmesi için Madde: 7’de belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde tekliflerin açılacağı tarih ve saatine kadar İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş. Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki Satınalma Müdürlüğü/ İhaleler ve Satınalma Şefliği’ne teslim alındı yazısı karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

(İstekliler belge asıllarını ibraz ettiği takdirde ‘İdarece Aslı Görülmüştür’ tasdikli belgeleri teklif zarfı içerisinde sunabileceklerdir.)

h) Vergi Dairesinden alınmış vergi borcu yoktur yazısı

ı) SGK’dan alınacak SGK borcu yoktur yazısı

j) Adli sicil kaydı

6 – DİĞER HUSUSLAR:

- Araç satışı işine katılmış olanlar, satışı yapan idare konumundaki İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

- Bu satış işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu’na ve/veya herhangi bir kanuna tabi bir ihale olmayıp, Gelir Getirici kapsamındadır.

- Otomobiller tekliflerden önce Alibeyköy ve Kartal TAHKUK Otoparkında görülebilir. İstekliler tekliflerinden sonra Otomobillerin durumuna itiraz edemez.

- İstekliler tek bir Otomobile teklif verebilecekleri gibi tüm Otomobillere teklif verebilirler. Ancak teklif ettikleri Otomobil sayısı kadar Geçici Teminat sunmak zorundadır.

- Yukarıdaki şartları sağlayamayan ve Sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin geçici teminatları gelir kaydedilecektir.

- İdare araç satışını yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.