İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

CANLI HÜCRE GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ SİSTEMİ CİHAZI TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2025/1901366

1- İdarenin

1.1. Adı: ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

1.2. Adresi: I.Ü.ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜ FATİH/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası: 02124142434

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati: 20.11.2025 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü satınalma bürosu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı: CANLI HÜCRE GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ SİSTEMİ CİHAZI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı: CANLI HÜCRE GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ SİSTEMİ - 1 ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezi

3.4. Süresi/teslim tarihi: Taraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren 31/12/2025 tarihine kadar tek seferde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezine, ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.

3.5. İşe başlama tarihi: Taraflarca sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Yerli Malı Belgesi

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

Hizmet Yeterlilik Belgesi

İmalatçı Belgesi

Yetkili Satıcı veya Yetkili Temsilci Belgesi

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belge:

Distribitör Belgesi

4.3.4. Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog

4.3.5. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi Kodunu gösterir belge

Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

Kapsam Dışı Belgesi

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'den ürün kodu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.