İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ İŞLETMESİ

Yayınlanma: 09 Ekim 2023

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ

Muhtelif Bisküvi, Kek, Çikolata ve Sakız mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1071273

1-İdarenin

a) Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ

b) Adresi: I.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı P.T.T Üstü Beyazıt FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2124400080 - 2124400081

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Muhtelif Bisküvi, Kek, Çikolata ve Sakız

b) Niteliği, türü ve miktarı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerine bağlı kantinlerde satılmak üzere 63 Kalem Muhtelif Bisküvi, Kek, Çikolata ve Sakız Alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerine bağlı tüm kantinler.

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme konusu mal 20.11.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında günlük veya haftalık ihtiyaçlar nispetinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne bağlı kantinlere siparişin ertesi günü teslim edilecektir. Teslim tarihlerini idare belirler, idarenin yazılı izni olmadan teslim tarihleri değiştirilemez.

d) İşe başlama tarihi: 20.11.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 02.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Eski P.T.T. Üstü Satınalma Birimi Beyazıt / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif ettiklerini malzemenin ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri kalemlere ait numune vermek zorundadır. Teklifleriyle birlikte numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif edilen ürünlerin numuneleri üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası silinmeyecek şekilde belirtilecektir. İstekli ihalenin uhdesinde kalması durumda sözleşme süresi boyunca numune olarak getirdiği ürünlerin gramaj ve özelliklerini değiştirmeden tedarik edeceğine dair bir tutanağı da numunelerle birlikte idareye teslim edecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.