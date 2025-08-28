İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ

İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İli İstanbul İlçesi Başakşehir Mahallesi Bahçeşehir 2. Kısım / Hoşdere Cadde-Sk.-Mevkii Tekiner Cd. Ada 2449 Parsel 1 Yüzölçümü 16.212,41 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Silahtar Abdullah Ağa Bin Abdulkerim Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 2. Kısım- Hoşdere Mahallesinde bulunan, 2449 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazının Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi. Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu Konut İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; A Bloğun tamamı; 70 adet konut biriminin, B Bloktan Bl, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, BlO, Bil, B12, B13 nolu birimler olmak üzere, 13 adet konut biriminin, 10 adet depo eklentili dükkan biriminin (D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D14, D15) olmak üzere; 10 adet dükkân (depo eklentili) ile 83 adet konut fonksiyonlu toplam 93 adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakfı adına alınması, Tahmin Edilen Bedel 1.324.075.000,00.-TL (BirmilyarüçyüzyirmidörtmilyonyetmişbeşbinTürkLirası) Geçici Teminat Miktarı 39.722.250,00.-TL (OtuzdokuzmilyonyediyüzyirmiikibinikiyüzelliTürkLirası) İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:5 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr İhale Doküman Bedeli 5.000,00.-TL (BeşbinTürkLirası) İhalenin Yapılacağı Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL Yeterlik için Son Müracaat Tarih/ Saati 16/09/2025-17:00 İhale Tarih ve Saati 18/09/2025 – 10:00

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN ;

1-) Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (Örnek Dilekçe Ekinde Ek:10) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü GümüşsuyuMah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

Şartnamede Belirtilen;

b) Faaliyet Belgesi: Şahıs için Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi; Tüzel kişi için ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

d) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3)

h) İş Deneyim Belgesi : Son on beş yıl içerisinde tahmin edilen bedelin %100’ü oranında tek bir işe ait İş Deneyim Belgesi. h1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2.) veya Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, eki İnşaat Ruhsat Belgesi; (aynı parselde toplu yapı yapılması halinde bütün bloklara ait iskan belgelerinin toplamı tek iş olarak kabul edilecektir.)

h.3) veya Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme tutanağı

11 Haziran 2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” Eki (Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi) nin (B-Üst Yapı (Bina) İşleri bölümünde, (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen (1-BII Grup işler, 2-BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri) değerlendirmeye alınacaktır. (Benzer iş olarak: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikte işler değerlendirmeye alınacaktır.

ı) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

i) 02.03.2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğine göre en az (B) sınıfı müteahhit sınıflandırmasında yer alması (Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin belgesi yeterlidir.)

j) Ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış şirkete ait bir önceki yılın onaylı bilançosu (Ek 11) (Katılımcının tek olması halinde son üç yılın bilançosunun güncellenmiş hallerinin toplamı en az tahmin edilen bedel kadar olması gerekmektedir. Ortak girişimlerde ortakların son yıl bilançolarının güncellenmiş hallerinin toplamı en az tahmin edilen bedel kadar olması gerekmektedir),

- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d) ve (ı), bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

- İsteklilere, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

2-) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 5. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

a) İletişim Bilgi Formu: (Ek:1), (iletişim bilgi formunda; UETS (Uluslararası Tebligat Sistemi) ve/veya KEP “Kayıtlı Elektronik Posta” adreslerinin bildirilmesi zorunludur.

b) Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

c) Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde; Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin nakit olarak yatırıldığına dair makbuz.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4)

h) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) Noter Onaylı Terör örgütleriyle iltisaklı Olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair Noter Onaylı taahhütname (EK:11)

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz. 7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 9-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir 10-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR