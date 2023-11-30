İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MDR.

Yayınlanma: 30 Kasım 2023

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ

Sıra No

Vergi No

Adı Soyadı / Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Takip Dosya No

Vergi Nevi

Ceza Nevi

Vergi Miktarı

Ceza Miktarı

1

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201301201312

2018070914VzB0003823

K.V.

Vz.Cz.

81.312,80

365.907,60

2

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201301201312

2018070914VzB0003823

G.Faizi


50.088,68


3

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201201201212

2018070914VzB0003765

K.V.

Vz.Cz.

28.612,00

128.754,00

4

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201201201212

2018070914VzB0003765

G.Faizi


22.431,81


5

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201312201312

2018070914VzB0003777

K.D.V.

Vz.Cz.

16.153,38

72.690,21

6

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201312201312

2018070914VzB0003777

G.Faizi


10.855,07


7

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201311201311

2018070914VzB0003767

K.D.V.

Vz.Cz.

16.062,12

72.279,54

8

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201311201311

2018070914VzB0003767

G.Faizi


11.018,61


9

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201310201310

2018070914VzB0003853

K.D.V.

Vz.Cz.

11.073,42

49.830,39

10

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201310201312

2018070914VzB0003757


Vz.Cz.


216.444,60

11

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201307201309

2018070914VzB0003820


Vz.Cz.


77.011,20

12

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201304201306

2018070914VzB0003779


Vz.Cz.


57.491,10

13

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201207201209

2018070914VzB0003836


Vz.Cz.


47.303,10

14

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201210201212

2018070914VzB0003774


Vz.Cz.


33.325,20

15

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201204201206

2018070914VzB0003795


Vz.Cz.


32.012,10

16

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201209201209

2018070914VzB0003756


Vz.Cz.


23.929,83

17

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201201201203

2018070914VzB0003755


Vz.Cz.


16.114,50

18

7340111765

REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL

201301201303

2018070914VzB0003813


Vz.Cz.


14.960,70

19

7570404715

SCS MEDYA FİLM REK. ORG. FOT. SES V TC.LTD.ŞTİ.

GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK. 17/19 : ŞİŞLİ İSTANBUL

201201201212

2018070914VzB0003117

K.V.

Vz.Cz.

15.667,00

70.501,50

20

7570404715

SCS MEDYA FİLM REK. ORG. FOT. SES V TC.LTD.ŞTİ.

GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK. 17/19 : ŞİŞLİ İSTANBUL

201201201212

2018070914VzB0003117

G.Faizi


12.282,93


21

7570404715

SCS MEDYA FİLM REK. ORG. FOT. SES V TC.LTD.ŞTİ.

GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK. 17/19 : ŞİŞLİ İSTANBUL

201201201203

2018070914VzB0003113


Vz.Cz.


37.262,40

22

7600464642

SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL

201310201312

2019081614VzB0001595


Vz.Cz.


45.993,42

23

7600464642

SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL

201401201403

2019081614VzB0001623


Vz.Cz.


43.131,11

24

7600464642

SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL

201404201406

2019081614VzB0001577


Vz.Cz.


30.353,27

25

7600464642

SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL

201210201212

2019081614VzB0001651


Vz.Cz.


25.154,97

26

7730041039

EKREM SOLMAZ

SARIGÖL MAH. BEKÇİ SK.32/1 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL

201504201506

2019081614VzB0002108


Vz.Cz.


22.916,25

27

7730041039

EKREM SOLMAZ

SARIGÖL MAH. BEKÇİ SK.32/1 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL

201501201503

2019081614VzB0002124


Vz.Cz.


17.768,70

28

7890540664

ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ

GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL

201601201612

2018021514VzB0000161

6736 KDVb3MA


11.622,02


29

7890540664

ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ

GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL

201601201612

2018041514VzB0000588

6736 KDVb3MA


11.622,02


30

7890540664

ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ

GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL

201601201612

2018070914VzB0000278

6736 KDVb3MA


11.622,02


31

7890540664

ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ

GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL

201601201612

2018081014VzB0000196

6736 KDVb3MA


11.622,02


32

7890540664

ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ

GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL

201601201612

2018102714VzB0000191

6736 KDVb3MA


11.622,02


33

7890540664

ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ

GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL

201601201612

2018121114VzB0000174

6736 KDVb3MA


11.622,02


34

7950176425

OZAN ŞAHİN

ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

201601201612

2023082514VzB0000001

6736 KDV3aMA


24.480,00


35

7950176425

OZAN ŞAHİN

ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

201601201612

2023082514VzB0000004

6736 KDV3aMA


24.480,00


36

7950176425

OZAN ŞAHİN

ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

201601201612

2023082514VzB0000007

6736 KDV3aMA


24.480,00


37

7950176425

OZAN ŞAHİN

ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

201601201612

2023082514VzB0000003

6736 KURUMMA


16.128,86


38

7950176425

OZAN ŞAHİN

ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

201601201612

2023082514VzB0000006

6736 KURUMMA


16.128,86


39

7950176425

OZAN ŞAHİN

ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

201601201612

2023082514VzB0000009

6736 KURUMMA


16.128,86


40

8110502874

MARK CLIFFORD WILSON

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CD.7 /1 : ŞİŞLİ İSTANBUL

201101201112

2018070914VzC0002354

Y.G.V.

Vz.Cz.

547.030,00

547.030,00

41

8110502874

MARK CLIFFORD WILSON

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CD.7 /1 : ŞİŞLİ İSTANBUL

201101201112

2018070914VzC0002354

G.Faizi


513.114,14


42

8570157831

PETYAK PETROL ÜRÜNLERİ VE MADENİ YAĞLARN

ORTABAYIR MH TALATPAŞA CD Kapı No:55 /1 KAĞITHANE - İSTANBUL

201201201212

2018070914VzC0002231

K.V.

Vz.Cz.

10.929,00

49.180,50

43

8570157831

PETYAK PETROL ÜRÜNLERİ VE MADENİ YAĞLARN

ORTABAYIR MH TALATPAŞA CD Kapı No:55 /1 KAĞITHANE - İSTANBUL

201204201206

2018081014VzC0000430


Vz.Cz.


11.995,80

44

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201601201612

2023090814VzC0000003

6736 KDV3aMA


66.967,30


45

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201601201612

2023090814VzC0000010

6736 KURUMMA


28.950,10


46

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201701201712

2023091414VzC0000069

K.V.


23.779,81


47

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201601201612

2023090614VzC0000048

6736 KDV3aMA


21.605,43


48

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201601201612

2023090614VzC0000019

6736 KURUMMA


17.838,80


49

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201701201712

2023090614VzC0000050

K.V.


17.747,73


50

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201501201512

2023090614VzC0000032

K.V.


17.746,74


51

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201801201812

2023082414VzC0000012

7143 KDV3aMA


15.707,13


52

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201803201803

2023091414VzC0000083

G.stop


13.750,01


53

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201801201801

2023091414VzC0000065

G.stop


12.326,01


54

8600262320

TUNAHAN TUĞRUL

KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ

201802201802

2023091414VzC0000061

G.stop


12.073,38


55

8600377370

TUGRA İNŞAAT TAAH DANIŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ

ÇENGELDERE MAH/SEMT ÇENGELDERE CAD. Kapı No:24 : BEYKOZ İSTANBUL

201107201107

2020121314VzC0001172

G.Faizi


30.638,41


56

8600377370

TUGRA İNŞAAT TAAH DANIŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ

ÇENGELDERE MAH/SEMT ÇENGELDERE CAD. Kapı No:24 : BEYKOZ İSTANBUL

201107201107

2020121314VzC0001172

K.D.V.

Vz.Cz.

28.795,50

28.795,50

57

8790640061

KADİR TÜRKMEN

SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL

201301201312

2020082614VzC0000132

K.V.

Vz.Cz.

24.858,80

74.576,40

58

8790640061

KADİR TÜRKMEN

SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL

201301201312

2020082614VzC0000132

G.Faizi


18.445,23


59

8790640061

KADİR TÜRKMEN

SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL

201201201212

2020082614VzC0000042

K.V.

Vz.Cz.

11.981,16

35.943,48

60

8790640061

KADİR TÜRKMEN

SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL

201307201309

2020082614VzC0000124


Vz.Cz.


27.360,12

61

8790640061

KADİR TÜRKMEN

SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL

201310201312

2020082614VzC0000147


Vz.Cz.


26.480,88

62

8790640061

KADİR TÜRKMEN

SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL

201210201212

2020082614VzC0000045


Vz.Cz.


16.475,37

63

8790640061

KADİR TÜRKMEN

SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL

201304201306

2020082614VzC0000127


Vz.Cz.


16.001,38

64

8790640061

KADİR TÜRKMEN

SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL

201207201209

2020082614VzC0000049


Vz.Cz.


14.520,51

65

8790640061

KADİR TÜRKMEN

SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL

201401201403

2020082614VzC0000150


Vz.Cz.


12.750,82

66

8790640061

KADİR TÜRKMEN

SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL

201210201212

2020082614VzC0000136


Vz.Cz.


11.001,55

67

9590635281

SONAY YILDIRIM

TÜRKALİ MAH. HATTAT TAHSİN SK. 32 / 3 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

201301201312

2023081614VzD0000001

K.V.

Vz.Cz.

341.080,82

341.080,82

68

9590635281

SONAY YILDIRIM

TÜRKALİ MAH. HATTAT TAHSİN SK. 32 / 3 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

201301201312

2023081614VzD0000001

G.Faizi


243.531,71



"Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur"

#ilangovtr Basın No: ILN01935097