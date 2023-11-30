İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MDR.
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ
Sıra No
Vergi No
Adı Soyadı / Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Takip Dosya No
Vergi Nevi
Ceza Nevi
Vergi Miktarı
Ceza Miktarı
1
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201301201312
2018070914VzB0003823
K.V.
Vz.Cz.
81.312,80
365.907,60
2
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201301201312
2018070914VzB0003823
G.Faizi
50.088,68
3
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201201201212
2018070914VzB0003765
K.V.
Vz.Cz.
28.612,00
128.754,00
4
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201201201212
2018070914VzB0003765
G.Faizi
22.431,81
5
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201312201312
2018070914VzB0003777
K.D.V.
Vz.Cz.
16.153,38
72.690,21
6
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201312201312
2018070914VzB0003777
G.Faizi
10.855,07
7
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201311201311
2018070914VzB0003767
K.D.V.
Vz.Cz.
16.062,12
72.279,54
8
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201311201311
2018070914VzB0003767
G.Faizi
11.018,61
9
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201310201310
2018070914VzB0003853
K.D.V.
Vz.Cz.
11.073,42
49.830,39
10
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201310201312
2018070914VzB0003757
Vz.Cz.
216.444,60
11
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201307201309
2018070914VzB0003820
Vz.Cz.
77.011,20
12
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201304201306
2018070914VzB0003779
Vz.Cz.
57.491,10
13
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201207201209
2018070914VzB0003836
Vz.Cz.
47.303,10
14
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201210201212
2018070914VzB0003774
Vz.Cz.
33.325,20
15
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201204201206
2018070914VzB0003795
Vz.Cz.
32.012,10
16
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201209201209
2018070914VzB0003756
Vz.Cz.
23.929,83
17
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201201201203
2018070914VzB0003755
Vz.Cz.
16.114,50
18
7340111765
REMA MÜZİK FİLM ELEKTRONİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 9/2 ŞİŞLİ - İSTANBUL
201301201303
2018070914VzB0003813
Vz.Cz.
14.960,70
19
7570404715
SCS MEDYA FİLM REK. ORG. FOT. SES V TC.LTD.ŞTİ.
GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK. 17/19 : ŞİŞLİ İSTANBUL
201201201212
2018070914VzB0003117
K.V.
Vz.Cz.
15.667,00
70.501,50
20
7570404715
SCS MEDYA FİLM REK. ORG. FOT. SES V TC.LTD.ŞTİ.
GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK. 17/19 : ŞİŞLİ İSTANBUL
201201201212
2018070914VzB0003117
G.Faizi
12.282,93
21
7570404715
SCS MEDYA FİLM REK. ORG. FOT. SES V TC.LTD.ŞTİ.
GÜLBAHAR MAH. AVNİ DİLLİGİL SK. 17/19 : ŞİŞLİ İSTANBUL
201201201203
2018070914VzB0003113
Vz.Cz.
37.262,40
22
7600464642
SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL
201310201312
2019081614VzB0001595
Vz.Cz.
45.993,42
23
7600464642
SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL
201401201403
2019081614VzB0001623
Vz.Cz.
43.131,11
24
7600464642
SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL
201404201406
2019081614VzB0001577
Vz.Cz.
30.353,27
25
7600464642
SELMAR GIDA İTHALATİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. 72C : BAKIRKÖY İSTANBUL
201210201212
2019081614VzB0001651
Vz.Cz.
25.154,97
26
7730041039
EKREM SOLMAZ
SARIGÖL MAH. BEKÇİ SK.32/1 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL
201504201506
2019081614VzB0002108
Vz.Cz.
22.916,25
27
7730041039
EKREM SOLMAZ
SARIGÖL MAH. BEKÇİ SK.32/1 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL
201501201503
2019081614VzB0002124
Vz.Cz.
17.768,70
28
7890540664
ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ
GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL
201601201612
2018021514VzB0000161
6736 KDVb3MA
11.622,02
29
7890540664
ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ
GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL
201601201612
2018041514VzB0000588
6736 KDVb3MA
11.622,02
30
7890540664
ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ
GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL
201601201612
2018070914VzB0000278
6736 KDVb3MA
11.622,02
31
7890540664
ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ
GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL
201601201612
2018081014VzB0000196
6736 KDVb3MA
11.622,02
32
7890540664
ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ
GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL
201601201612
2018102714VzB0000191
6736 KDVb3MA
11.622,02
33
7890540664
ŞAH YÜK TAŞIMACILIĞILİMAN İÇİ HİZM.LTD.ŞTİ
GÜLBAHAR MAH. ŞEHİT PİLOT ERTUĞ KABATAŞ CD.8/21 ŞİŞLİ İSTANBUL
201601201612
2018121114VzB0000174
6736 KDVb3MA
11.622,02
34
7950176425
OZAN ŞAHİN
ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
201601201612
2023082514VzB0000001
6736 KDV3aMA
24.480,00
35
7950176425
OZAN ŞAHİN
ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
201601201612
2023082514VzB0000004
6736 KDV3aMA
24.480,00
36
7950176425
OZAN ŞAHİN
ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
201601201612
2023082514VzB0000007
6736 KDV3aMA
24.480,00
37
7950176425
OZAN ŞAHİN
ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
201601201612
2023082514VzB0000003
6736 KURUMMA
16.128,86
38
7950176425
OZAN ŞAHİN
ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
201601201612
2023082514VzB0000006
6736 KURUMMA
16.128,86
39
7950176425
OZAN ŞAHİN
ADNAN KAHVECİ MAH. PAŞABAHÇE CAD. CARIUM ALIŞVERIŞ MER 10A /34 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
201601201612
2023082514VzB0000009
6736 KURUMMA
16.128,86
40
8110502874
MARK CLIFFORD WILSON
HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CD.7 /1 : ŞİŞLİ İSTANBUL
201101201112
2018070914VzC0002354
Y.G.V.
Vz.Cz.
547.030,00
547.030,00
41
8110502874
MARK CLIFFORD WILSON
HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CD.7 /1 : ŞİŞLİ İSTANBUL
201101201112
2018070914VzC0002354
G.Faizi
513.114,14
42
8570157831
PETYAK PETROL ÜRÜNLERİ VE MADENİ YAĞLARN
ORTABAYIR MH TALATPAŞA CD Kapı No:55 /1 KAĞITHANE - İSTANBUL
201201201212
2018070914VzC0002231
K.V.
Vz.Cz.
10.929,00
49.180,50
43
8570157831
PETYAK PETROL ÜRÜNLERİ VE MADENİ YAĞLARN
ORTABAYIR MH TALATPAŞA CD Kapı No:55 /1 KAĞITHANE - İSTANBUL
201204201206
2018081014VzC0000430
Vz.Cz.
11.995,80
44
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201601201612
2023090814VzC0000003
6736 KDV3aMA
66.967,30
45
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201601201612
2023090814VzC0000010
6736 KURUMMA
28.950,10
46
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201701201712
2023091414VzC0000069
K.V.
23.779,81
47
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201601201612
2023090614VzC0000048
6736 KDV3aMA
21.605,43
48
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201601201612
2023090614VzC0000019
6736 KURUMMA
17.838,80
49
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201701201712
2023090614VzC0000050
K.V.
17.747,73
50
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201501201512
2023090614VzC0000032
K.V.
17.746,74
51
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201801201812
2023082414VzC0000012
7143 KDV3aMA
15.707,13
52
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201803201803
2023091414VzC0000083
G.stop
13.750,01
53
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201801201801
2023091414VzC0000065
G.stop
12.326,01
54
8600262320
TUNAHAN TUĞRUL
KARAKAŞ MAH. KARAKAŞBEY SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / KIRKLARELİ
201802201802
2023091414VzC0000061
G.stop
12.073,38
55
8600377370
TUGRA İNŞAAT TAAH DANIŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
ÇENGELDERE MAH/SEMT ÇENGELDERE CAD. Kapı No:24 : BEYKOZ İSTANBUL
201107201107
2020121314VzC0001172
G.Faizi
30.638,41
56
8600377370
TUGRA İNŞAAT TAAH DANIŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
ÇENGELDERE MAH/SEMT ÇENGELDERE CAD. Kapı No:24 : BEYKOZ İSTANBUL
201107201107
2020121314VzC0001172
K.D.V.
Vz.Cz.
28.795,50
28.795,50
57
8790640061
KADİR TÜRKMEN
SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL
201301201312
2020082614VzC0000132
K.V.
Vz.Cz.
24.858,80
74.576,40
58
8790640061
KADİR TÜRKMEN
SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL
201301201312
2020082614VzC0000132
G.Faizi
18.445,23
59
8790640061
KADİR TÜRKMEN
SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL
201201201212
2020082614VzC0000042
K.V.
Vz.Cz.
11.981,16
35.943,48
60
8790640061
KADİR TÜRKMEN
SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL
201307201309
2020082614VzC0000124
Vz.Cz.
27.360,12
61
8790640061
KADİR TÜRKMEN
SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL
201310201312
2020082614VzC0000147
Vz.Cz.
26.480,88
62
8790640061
KADİR TÜRKMEN
SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL
201210201212
2020082614VzC0000045
Vz.Cz.
16.475,37
63
8790640061
KADİR TÜRKMEN
SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL
201304201306
2020082614VzC0000127
Vz.Cz.
16.001,38
64
8790640061
KADİR TÜRKMEN
SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL
201207201209
2020082614VzC0000049
Vz.Cz.
14.520,51
65
8790640061
KADİR TÜRKMEN
SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL
201401201403
2020082614VzC0000150
Vz.Cz.
12.750,82
66
8790640061
KADİR TÜRKMEN
SUADİYE MAH. ÇOLAK İSMAİL SK. SAADET APT32 / 12 KADIKÖY / İSTANBUL
201210201212
2020082614VzC0000136
Vz.Cz.
11.001,55
67
9590635281
SONAY YILDIRIM
TÜRKALİ MAH. HATTAT TAHSİN SK. 32 / 3 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
201301201312
2023081614VzD0000001
K.V.
Vz.Cz.
341.080,82
341.080,82
68
9590635281
SONAY YILDIRIM
TÜRKALİ MAH. HATTAT TAHSİN SK. 32 / 3 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
201301201312
2023081614VzD0000001
G.Faizi
243.531,71
"Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur"