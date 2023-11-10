İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No
MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
Adres
Vergi Dönemi
Ana V.K.
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Toplam Borç
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201207201207
0015
2023081666F1P0000003
2023081614F280000089
12.541,72
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201208201208
0015
2023081666F1P0000003
2023081614F280000088
12.406,81
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201210201210
0015
2023081666F1P0000003
2023081614F280000084
11.359,85
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201211201211
0015
2023081666F1P0000003
2023081614F280000066
13.514,87
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201212201212
0015
2023081666F1P0000003
2023081614F280000082
13.574,68
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201301201301
0015
2023081666F1P0000003
2023081614F280000070
13.545,23
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201302201302
0015
2023081666F1P0000003
2023081614F280000067
12.842,19
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201303201303
0015
2023081666F1P0000003
2023081614F280000068
14.927,61
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201303201303
0015
2023081666F1P0000003
2023081614F280000068
11.076,29
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201007201009
0033
2023081666F1P0000003
2023081614F280000054
15.194,26
7000140629
Esra Jansky
İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
201010201012
0033
2023081666F1P0000003
2023081614F280000053
15.195,06
7530566765
Sevda Altuğ
Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.
201201201212
0010
2019102166F1P0000049
2019101214F280000473
66.498,57
7530566765
Sevda Altuğ
Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.
201201201212
0010
2019102166F1P0000049
2019101214F280000473
22.166,19
7530566765
Sevda Altuğ
Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.
201201201212
0010
2019102166F1P0000049
2019101214F280000473
18.929,93
7530566765
Sevda Altuğ
Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.
201209201209
0015
2019102166F1P0000049
2019101214F280000462
13.485,15
7530566765
Sevda Altuğ
Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.
201210201210
0015
2019102166F1P0000049
2019101214F280000464
15.307,77
7530566765
Sevda Altuğ
Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.
201207201209
0033
2019102166F1P0000049
2019101214F280000459
35.709,39
7530566765
Sevda Altuğ
Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.
201210201212
0033
2019102166F1P0000049
2019101214F280000466
17.270,73
7550057601
İbrahim Ümit Sayılı
Yenişehir Mah. Baraj Yolu Cad. Kapı No:11b Daire No:8 Tel: Ataşehir İST.
201101201112
0010
2018082966F1P0002085
2018070914F280002294
19.602,22
7710221095
Birgül Kazmaz
Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.
201602201602
0015
2023092666F1P0000010
2023092614F280000200
25.056,00
7710221095
Birgül Kazmaz
Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.
201603201603
0015
2023092666F1P0000010
2023092614F280000199
127.996,25
7710221095
Birgül Kazmaz
Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.
201603201603
0015
2023092666F1P0000010
2023092614F280000199
42.665,42
7710221095
Birgül Kazmaz
Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.
201603201603
0015
2023092666F1P0000010
2023092614F280000199
16.724,85
7710221095
Birgül Kazmaz
Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.
201604201604
0015
2023092666F1P0000010
2023092614F280000198
27.077,76
7710221095
Birgül Kazmaz
Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.
201605201605
0015
2023092666F1P0000010
2023092614F280000205
51.707,70
7710221095
Birgül Kazmaz
Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.
201605201605
0015
2023092666F1P0000010
2023092614F280000205
17.235,90
7710221095
Birgül Kazmaz
Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.
201606201606
0015
2023092666F1P0000010
2023092614F280000204
16.078,50
8020216655
Dursun Hakkı Şen
Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.
201601201612
0010
2023092066F1Q0000005
2023092014F290000121
30.828,78
8020216655
Dursun Hakkı Şen
Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.
201701201712
0010
2023092066F1Q0000006
2023092014F290000150
25.278,92
8020216655
Dursun Hakkı Şen
Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.
201703201703
0015
2023092066F1Q0000005
2023092014F290000106
12.576,05
8020216655
Dursun Hakkı Şen
Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.
201707201707
0015
2023092066F1Q0000005
2023092014F290000118
14.555,26
8020216655
Dursun Hakkı Şen
Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.
201711201711
0015
2023092066F1Q0000005
2023092014F290000126
12.620,56
8020216655
Dursun Hakkı Şen
Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.
201712201712
0015
2023092066F1Q0000006
2023092014F290000142
19.067,26
8020216655
Dursun Hakkı Şen
Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.
201806201806
0015
2023092066F1Q0000006
2023092014F290000141
17.374,74
8020216655
Dursun Hakkı Şen
Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.
201601201612
4310
2023092066F1Q0000005
2023092014F290000104
52.303,22
8020216655
Dursun Hakkı Şen
Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.
201601201612
4315
2023092066F1Q0000005
2023092014F290000105
22.454,79
8440326333
Suat Tilki
Güneştepe Mah. Soğanağa Sk. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: Güngören İST.
201201201212
0010
2022042566F1Q0000001
2022042514F290000001
30.003,17
8440326333
Suat Tilki
Güneştepe Mah. Soğanağa Sk. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: Güngören İST.
201210201212
0033
2022042566F1Q0000001
2022042514F290000025
13.849,81
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201201201212
0010
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000044
492.976,47
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201201201212
0010
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000044
164.325,49
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201201201212
0010
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000044
128.831,18
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201201201201
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000042
45.335,34
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201201201201
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000042
15.111,78
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201201201201
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000042
15.021,11
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201202201202
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000046
53.159,52
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201202201202
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000046
17.719,84
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201202201202
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000046
17.365,44
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201203201203
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000050
65.577,30
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201203201203
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000050
21.859,10
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201203201203
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000050
21.115,89
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201204201204
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000049
165.842,07
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201204201204
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000049
55.280,69
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201204201204
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000049
52.627,22
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201205201205
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000051
26.856,68
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201206201206
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000033
49.377,92
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201206201206
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000033
10.972,87
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201207201207
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000032
38.370,47
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201208201208
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000034
50.825,57
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201208201208
0015
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000034
11.294,57
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201201201203
0033
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000041
182.302,44
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201204201206
0033
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000052
361.108,58
8540275495
Ramazan Toprak
Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir
201207201209
0033
2022092866F1Q0000004
2022092814F290000035
100.241,96
9250312366
Serdar Vezirköprülü
Osmanağa Mah. Yoğurtçu Park Cad. Kapı No:24 Daire No:5 Tel: Kadıköy İST.
201701201712
0010
2022091966F1R0000006
2022091914F2A0000113
97.632,46
9460237409
Tolga Yedigüller
Hırka-İ Şerif Mah. Türkistan Sk. Kapı No:85 Daire No:1 Tel: Fatih İST.
201201201212
0010
2019102166F1R0000355
2019101214F2A0000568
11.643,93
9610462578
Erdem Yıldız
Molla Gürani Mah. Molla Gürani Cad. Kapı No:35 Daire No:3 Tel: Fatih İST.
201201201212
0010
2018082966F1R0001921
2018070914F2A0001082
35.064,97
9800317629
Serkan Yiğit
Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok Kapı No:147 C No:167 Tel: Kartal İST.
201710201712
0003
2023091966F1R0000016
2023091914F2A0000327
17.194,42
9800317629
Serkan Yiğit
Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok Kapı No:147 C No:167 Tel: Kartal İST.
201801201803
0003
2023091966F1R0000016
2023091914F2A0000330
11.625,82
9800317629
Serkan Yiğit
Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok Kapı No:147 C No:167 Tel: Kartal İST.
201804201804
0015
2023091966F1R0000016
2023091914F2A0000328
12.182,21
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.