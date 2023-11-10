İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

Vergi No

MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

Adres

Vergi Dönemi

Ana V.K.

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Toplam Borç

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201207201207

0015

2023081666F1P0000003

2023081614F280000089

12.541,72

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201208201208

0015

2023081666F1P0000003

2023081614F280000088

12.406,81

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201210201210

0015

2023081666F1P0000003

2023081614F280000084

11.359,85

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201211201211

0015

2023081666F1P0000003

2023081614F280000066

13.514,87

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201212201212

0015

2023081666F1P0000003

2023081614F280000082

13.574,68

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201301201301

0015

2023081666F1P0000003

2023081614F280000070

13.545,23

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201302201302

0015

2023081666F1P0000003

2023081614F280000067

12.842,19

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201303201303

0015

2023081666F1P0000003

2023081614F280000068

14.927,61

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201303201303

0015

2023081666F1P0000003

2023081614F280000068

11.076,29

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201007201009

0033

2023081666F1P0000003

2023081614F280000054

15.194,26

7000140629

Esra Jansky

İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.

201010201012

0033

2023081666F1P0000003

2023081614F280000053

15.195,06

7530566765

Sevda Altuğ

Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.

201201201212

0010

2019102166F1P0000049

2019101214F280000473

66.498,57

7530566765

Sevda Altuğ

Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.

201201201212

0010

2019102166F1P0000049

2019101214F280000473

22.166,19

7530566765

Sevda Altuğ

Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.

201201201212

0010

2019102166F1P0000049

2019101214F280000473

18.929,93

7530566765

Sevda Altuğ

Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.

201209201209

0015

2019102166F1P0000049

2019101214F280000462

13.485,15

7530566765

Sevda Altuğ

Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.

201210201210

0015

2019102166F1P0000049

2019101214F280000464

15.307,77

7530566765

Sevda Altuğ

Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.

201207201209

0033

2019102166F1P0000049

2019101214F280000459

35.709,39

7530566765

Sevda Altuğ

Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST.

201210201212

0033

2019102166F1P0000049

2019101214F280000466

17.270,73

7550057601

İbrahim Ümit Sayılı

Yenişehir Mah. Baraj Yolu Cad. Kapı No:11b Daire No:8 Tel: Ataşehir İST.

201101201112

0010

2018082966F1P0002085

2018070914F280002294

19.602,22

7710221095

Birgül Kazmaz

Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.

201602201602

0015

2023092666F1P0000010

2023092614F280000200

25.056,00

7710221095

Birgül Kazmaz

Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.

201603201603

0015

2023092666F1P0000010

2023092614F280000199

127.996,25

7710221095

Birgül Kazmaz

Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.

201603201603

0015

2023092666F1P0000010

2023092614F280000199

42.665,42

7710221095

Birgül Kazmaz

Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.

201603201603

0015

2023092666F1P0000010

2023092614F280000199

16.724,85

7710221095

Birgül Kazmaz

Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.

201604201604

0015

2023092666F1P0000010

2023092614F280000198

27.077,76

7710221095

Birgül Kazmaz

Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.

201605201605

0015

2023092666F1P0000010

2023092614F280000205

51.707,70

7710221095

Birgül Kazmaz

Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.

201605201605

0015

2023092666F1P0000010

2023092614F280000205

17.235,90

7710221095

Birgül Kazmaz

Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.

201606201606

0015

2023092666F1P0000010

2023092614F280000204

16.078,50

8020216655

Dursun Hakkı Şen

Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.

201601201612

0010

2023092066F1Q0000005

2023092014F290000121

30.828,78

8020216655

Dursun Hakkı Şen

Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.

201701201712

0010

2023092066F1Q0000006

2023092014F290000150

25.278,92

8020216655

Dursun Hakkı Şen

Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.

201703201703

0015

2023092066F1Q0000005

2023092014F290000106

12.576,05

8020216655

Dursun Hakkı Şen

Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.

201707201707

0015

2023092066F1Q0000005

2023092014F290000118

14.555,26

8020216655

Dursun Hakkı Şen

Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.

201711201711

0015

2023092066F1Q0000005

2023092014F290000126

12.620,56

8020216655

Dursun Hakkı Şen

Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.

201712201712

0015

2023092066F1Q0000006

2023092014F290000142

19.067,26

8020216655

Dursun Hakkı Şen

Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.

201806201806

0015

2023092066F1Q0000006

2023092014F290000141

17.374,74

8020216655

Dursun Hakkı Şen

Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.

201601201612

4310

2023092066F1Q0000005

2023092014F290000104

52.303,22

8020216655

Dursun Hakkı Şen

Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST.

201601201612

4315

2023092066F1Q0000005

2023092014F290000105

22.454,79

8440326333

Suat Tilki

Güneştepe Mah. Soğanağa Sk. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: Güngören İST.

201201201212

0010

2022042566F1Q0000001

2022042514F290000001

30.003,17

8440326333

Suat Tilki

Güneştepe Mah. Soğanağa Sk. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: Güngören İST.

201210201212

0033

2022042566F1Q0000001

2022042514F290000025

13.849,81

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201201201212

0010

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000044

492.976,47

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201201201212

0010

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000044

164.325,49

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201201201212

0010

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000044

128.831,18

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201201201201

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000042

45.335,34

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201201201201

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000042

15.111,78

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201201201201

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000042

15.021,11

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201202201202

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000046

53.159,52

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201202201202

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000046

17.719,84

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201202201202

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000046

17.365,44

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201203201203

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000050

65.577,30

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201203201203

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000050

21.859,10

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201203201203

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000050

21.115,89

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201204201204

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000049

165.842,07

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201204201204

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000049

55.280,69

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201204201204

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000049

52.627,22

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201205201205

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000051

26.856,68

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201206201206

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000033

49.377,92

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201206201206

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000033

10.972,87

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201207201207

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000032

38.370,47

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201208201208

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000034

50.825,57

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201208201208

0015

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000034

11.294,57

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201201201203

0033

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000041

182.302,44

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201204201206

0033

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000052

361.108,58

8540275495

Ramazan Toprak

Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir

201207201209

0033

2022092866F1Q0000004

2022092814F290000035

100.241,96

9250312366

Serdar Vezirköprülü

Osmanağa Mah. Yoğurtçu Park Cad. Kapı No:24 Daire No:5 Tel: Kadıköy İST.

201701201712

0010

2022091966F1R0000006

2022091914F2A0000113

97.632,46

9460237409

Tolga Yedigüller

Hırka-İ Şerif Mah. Türkistan Sk. Kapı No:85 Daire No:1 Tel: Fatih İST.

201201201212

0010

2019102166F1R0000355

2019101214F2A0000568

11.643,93

9610462578

Erdem Yıldız

Molla Gürani Mah. Molla Gürani Cad. Kapı No:35 Daire No:3 Tel: Fatih İST.

201201201212

0010

2018082966F1R0001921

2018070914F2A0001082

35.064,97

9800317629

Serkan Yiğit

Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok Kapı No:147 C No:167 Tel: Kartal İST.

201710201712

0003

2023091966F1R0000016

2023091914F2A0000327

17.194,42

9800317629

Serkan Yiğit

Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok Kapı No:147 C No:167 Tel: Kartal İST.

201801201803

0003

2023091966F1R0000016

2023091914F2A0000330

11.625,82

9800317629

Serkan Yiğit

Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok Kapı No:147 C No:167 Tel: Kartal İST.

201804201804

0015

2023091966F1R0000016

2023091914F2A0000328

12.182,21

Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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