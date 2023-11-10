İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

Vergi No MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI Adres Vergi Dönemi Ana V.K. Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201207201207 0015 2023081666F1P0000003 2023081614F280000089 12.541,72 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201208201208 0015 2023081666F1P0000003 2023081614F280000088 12.406,81 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201210201210 0015 2023081666F1P0000003 2023081614F280000084 11.359,85 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201211201211 0015 2023081666F1P0000003 2023081614F280000066 13.514,87 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201212201212 0015 2023081666F1P0000003 2023081614F280000082 13.574,68 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201301201301 0015 2023081666F1P0000003 2023081614F280000070 13.545,23 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201302201302 0015 2023081666F1P0000003 2023081614F280000067 12.842,19 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201303201303 0015 2023081666F1P0000003 2023081614F280000068 14.927,61 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201303201303 0015 2023081666F1P0000003 2023081614F280000068 11.076,29 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201007201009 0033 2023081666F1P0000003 2023081614F280000054 15.194,26 7000140629 Esra Jansky İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst. 201010201012 0033 2023081666F1P0000003 2023081614F280000053 15.195,06 7530566765 Sevda Altuğ Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST. 201201201212 0010 2019102166F1P0000049 2019101214F280000473 66.498,57 7530566765 Sevda Altuğ Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST. 201201201212 0010 2019102166F1P0000049 2019101214F280000473 22.166,19 7530566765 Sevda Altuğ Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST. 201201201212 0010 2019102166F1P0000049 2019101214F280000473 18.929,93 7530566765 Sevda Altuğ Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST. 201209201209 0015 2019102166F1P0000049 2019101214F280000462 13.485,15 7530566765 Sevda Altuğ Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST. 201210201210 0015 2019102166F1P0000049 2019101214F280000464 15.307,77 7530566765 Sevda Altuğ Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST. 201207201209 0033 2019102166F1P0000049 2019101214F280000459 35.709,39 7530566765 Sevda Altuğ Çengelköy Mah. Lekeci Nuri Çıkmazı Sk. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: Üsküdar İST. 201210201212 0033 2019102166F1P0000049 2019101214F280000466 17.270,73 7550057601 İbrahim Ümit Sayılı Yenişehir Mah. Baraj Yolu Cad. Kapı No:11b Daire No:8 Tel: Ataşehir İST. 201101201112 0010 2018082966F1P0002085 2018070914F280002294 19.602,22 7710221095 Birgül Kazmaz Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST. 201602201602 0015 2023092666F1P0000010 2023092614F280000200 25.056,00 7710221095 Birgül Kazmaz Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST. 201603201603 0015 2023092666F1P0000010 2023092614F280000199 127.996,25 7710221095 Birgül Kazmaz Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST. 201603201603 0015 2023092666F1P0000010 2023092614F280000199 42.665,42 7710221095 Birgül Kazmaz Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST. 201603201603 0015 2023092666F1P0000010 2023092614F280000199 16.724,85 7710221095 Birgül Kazmaz Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST. 201604201604 0015 2023092666F1P0000010 2023092614F280000198 27.077,76 7710221095 Birgül Kazmaz Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST. 201605201605 0015 2023092666F1P0000010 2023092614F280000205 51.707,70 7710221095 Birgül Kazmaz Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST. 201605201605 0015 2023092666F1P0000010 2023092614F280000205 17.235,90 7710221095 Birgül Kazmaz Caferağa Mah. Şifa Sk. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST. 201606201606 0015 2023092666F1P0000010 2023092614F280000204 16.078,50 8020216655 Dursun Hakkı Şen Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST. 201601201612 0010 2023092066F1Q0000005 2023092014F290000121 30.828,78 8020216655 Dursun Hakkı Şen Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST. 201701201712 0010 2023092066F1Q0000006 2023092014F290000150 25.278,92 8020216655 Dursun Hakkı Şen Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST. 201703201703 0015 2023092066F1Q0000005 2023092014F290000106 12.576,05 8020216655 Dursun Hakkı Şen Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST. 201707201707 0015 2023092066F1Q0000005 2023092014F290000118 14.555,26 8020216655 Dursun Hakkı Şen Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST. 201711201711 0015 2023092066F1Q0000005 2023092014F290000126 12.620,56 8020216655 Dursun Hakkı Şen Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST. 201712201712 0015 2023092066F1Q0000006 2023092014F290000142 19.067,26 8020216655 Dursun Hakkı Şen Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST. 201806201806 0015 2023092066F1Q0000006 2023092014F290000141 17.374,74 8020216655 Dursun Hakkı Şen Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST. 201601201612 4310 2023092066F1Q0000005 2023092014F290000104 52.303,22 8020216655 Dursun Hakkı Şen Barbaros Mah. Bahar Sk. Kapı No:1a Daire No:5 Tel: Üsküdar İST. 201601201612 4315 2023092066F1Q0000005 2023092014F290000105 22.454,79 8440326333 Suat Tilki Güneştepe Mah. Soğanağa Sk. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: Güngören İST. 201201201212 0010 2022042566F1Q0000001 2022042514F290000001 30.003,17 8440326333 Suat Tilki Güneştepe Mah. Soğanağa Sk. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: Güngören İST. 201210201212 0033 2022042566F1Q0000001 2022042514F290000025 13.849,81 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201201201212 0010 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000044 492.976,47 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201201201212 0010 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000044 164.325,49 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201201201212 0010 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000044 128.831,18 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201201201201 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000042 45.335,34 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201201201201 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000042 15.111,78 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201201201201 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000042 15.021,11 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201202201202 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000046 53.159,52 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201202201202 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000046 17.719,84 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201202201202 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000046 17.365,44 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201203201203 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000050 65.577,30 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201203201203 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000050 21.859,10 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201203201203 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000050 21.115,89 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201204201204 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000049 165.842,07 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201204201204 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000049 55.280,69 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201204201204 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000049 52.627,22 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201205201205 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000051 26.856,68 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201206201206 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000033 49.377,92 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201206201206 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000033 10.972,87 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201207201207 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000032 38.370,47 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201208201208 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000034 50.825,57 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201208201208 0015 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000034 11.294,57 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201201201203 0033 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000041 182.302,44 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201204201206 0033 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000052 361.108,58 8540275495 Ramazan Toprak Ufuk Mah. 1010 Sk. Kapı No:67 Daire No:1 Tel: Buca İzmir 201207201209 0033 2022092866F1Q0000004 2022092814F290000035 100.241,96 9250312366 Serdar Vezirköprülü Osmanağa Mah. Yoğurtçu Park Cad. Kapı No:24 Daire No:5 Tel: Kadıköy İST. 201701201712 0010 2022091966F1R0000006 2022091914F2A0000113 97.632,46 9460237409 Tolga Yedigüller Hırka-İ Şerif Mah. Türkistan Sk. Kapı No:85 Daire No:1 Tel: Fatih İST. 201201201212 0010 2019102166F1R0000355 2019101214F2A0000568 11.643,93 9610462578 Erdem Yıldız Molla Gürani Mah. Molla Gürani Cad. Kapı No:35 Daire No:3 Tel: Fatih İST. 201201201212 0010 2018082966F1R0001921 2018070914F2A0001082 35.064,97 9800317629 Serkan Yiğit Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok Kapı No:147 C No:167 Tel: Kartal İST. 201710201712 0003 2023091966F1R0000016 2023091914F2A0000327 17.194,42 9800317629 Serkan Yiğit Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok Kapı No:147 C No:167 Tel: Kartal İST. 201801201803 0003 2023091966F1R0000016 2023091914F2A0000330 11.625,82 9800317629 Serkan Yiğit Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok Kapı No:147 C No:167 Tel: Kartal İST. 201804201804 0015 2023091966F1R0000016 2023091914F2A0000328 12.182,21

Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

