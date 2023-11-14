İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 14 Kasım 2023

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Vergi No

Soyad Ad/Unvanı

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Türü

Ceza Türü

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Vergi Aslı Borcu Toplamı

Ceza Tutarı

Toplam Borç

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016


VERGİ ZİYAI

2022093066T0k0000004

2022093014T110000061

0

63,8

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016

TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000061

63,8

0

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016


VERGİ ZİYAI

2022093066T0k0000004

2022093014T110000060

0

63,8

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

01/2017-03/2017

GECİKME ZAMMI


2022093066T0k0000004

2022093014T110000058

624,29

0

624,29

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016

GECİKME FAİZİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000050

23,22

0

23,22

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016

TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000059

255,2

0

255,2

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

06/2016-06/2016


VERGİ ZİYAI

2022093066T0k0000004

2022093014T110000054

0

3.658.610,82

3.658.610,82

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016

GECİKME FAİZİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000060

23,22

0

23,22

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016

TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000057

63,8

0

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016

GECİKME FAİZİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000059

92,89

0

92,89

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016

TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000060

63,8

0

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016

GECİKME FAİZİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000061

23,22

0

23,22

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016


VERGİ ZİYAI

2022093066T0k0000004

2022093014T110000059

0

255,2

255,2

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

06/2016-06/2016

KDV


2022093066T0k0000004

2022093014T110000054

1.219.536,94

0

1.219.536,94

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016

GECİKME FAİZİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000057

23,22

0

23,22

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016


VERGİ ZİYAI

2022093066T0k0000004

2022093014T110000055

0

63,8

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016

TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000053

63,8

0

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016


VERGİ ZİYAI

2022093066T0k0000004

2022093014T110000052

0

63,8

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016


VERGİ ZİYAI

2022093066T0k0000004

2022093014T110000051

0

63,8

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016


VERGİ ZİYAI

2022093066T0k0000004

2022093014T110000057

0

63,8

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016

9047

VERGİ ZİYAI

2022093066T0k0000004

2022093014T110000050

0

63,8

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

06/2016-06/2016

GECİKME FAİZİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000054

468.302,18

0

468.302,18

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016

GECİKME FAİZİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000055

23,22

0

23,22

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016

TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000055

63,8

0

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016

GECİKME FAİZİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000051

23,22

0

23,22

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

01/2017-12/2017


ÖZEL USULSÜLÜK

2022093066T0k0000004

2022093014T110000056

0

1.400,00

1.400,00

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016

TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000050

63,8

0

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

02/2016-02/2016

TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000051

63,8

0

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016

TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000052

63,8

0

63,8

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016

GECİKME FAİZİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000053

23,22

0

23,22

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016

GECİKME FAİZİ


2022093066T0k0000004

2022093014T110000052

23,22

0

23,22

9380484654

MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)

GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL

03/2016-03/2016


VERGİ ZİYAI

2022093066T0k0000004

2022093014T110000053

0

63,8

63,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

KDV


2022011466T0k0000010

2022011414T110000073

6.300,00

0

6.300,00

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

08/2018-08/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000063

663,6

0

663,6

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000073

38,8

0

38,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

08/2018-08/2018

STOPAJ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000062

1.398,08

0

1.398,08

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000071

38,8

0

38,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000072

55,99

0

55,99

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000072

38,8

0

38,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

08/2018-08/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000061

38,8

0

38,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000066

38,8

0

38,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

08/2018-08/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000062

38,8

0

38,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

06/2018-06/2018

KDV


2022011466T0k0000010

2022011414T110000067

923.665,49

0

923.665,49

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

08/2018-08/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000062

53,53

0

53,53

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

07/2018-07/2018

KDV


2022011466T0k0000010

2022011414T110000064

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0

32.048,26

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

07/2018-07/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000064

38,8

0

38,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

06/2018-06/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000067

35,39

0

35,39

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

STOPAJ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000071

1.705,71

0

1.705,71

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

04/2018-06/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000065

38,8

0

38,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

04/2018-06/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000065

21,8

0

21,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

STOPAJ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000072

2.346,25

0

2.346,25

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000071

55,17

0

55,17

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

02/2017-02/2017

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000070

27,03

0

27,03

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000068

38,8

0

38,8

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

02/2017-02/2017

KDV


2022011466T0k0000010

2022011414T110000070

670.272,75

0

670.272,75

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

KDV


2022011466T0k0000010

2022011414T110000069

6.300,00

0

6.300,00

9980097202

BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000010

2022011414T110000069

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

KDV


2022011466T0k0000004

2022011414T110000029

6.300,00

0

6.300,00

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

STOPAJ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000031

1.705,71

0

1.705,71

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000028

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

08/2018-08/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000022

53,53

0

53,53

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

06/2018-06/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000027

35,39

0

35,39

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

08/2018-08/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000022

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

06/2018-06/2018

KDV


2022011466T0k0000004

2022011414T110000027

923.665,49

0

923.665,49

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000026

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

04/2018-06/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000025

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

04/2018-06/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000025

21,8

0

21,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

STOPAJ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000032

2.346,25

0

2.346,25

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

02/2017-02/2017

KDV


2022011466T0k0000004

2022011414T110000030

670.272,75

0

670.272,75

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

02/2017-02/2017

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000030

27,03

0

27,03

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000029

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000031

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

09/2018-09/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000031

55,17

0

55,17

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

08/2018-08/2018

STOPAJ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000022

1.398,08

0

1.398,08

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000033

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

KDV


2022011466T0k0000004

2022011414T110000033

6.300,00

0

6.300,00

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

08/2018-08/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000021

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000032

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

10/2018-10/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000032

55,99

0

55,99

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

07/2018-07/2018

KDV


2022011466T0k0000004

2022011414T110000024

32.048,26

0

32.048,26

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

07/2018-07/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000024

38,8

0

38,8

9980097210

METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21

08/2018-08/2018

DAMGA VERGİSİ


2022011466T0k0000004

2022011414T110000023

663,6

0

663,6


Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı/soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri,mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine 10/11/2023 tarihinde asılmış olup,asılma tarihini izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, İlgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1(bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1(bir)ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01930233