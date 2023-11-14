İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
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Vergi No
Soyad Ad/Unvanı
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Türü
Ceza Türü
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu Toplamı
Ceza Tutarı
Toplam Borç
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
VERGİ ZİYAI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000061
0
63,8
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000061
63,8
0
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
VERGİ ZİYAI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000060
0
63,8
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
01/2017-03/2017
GECİKME ZAMMI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000058
624,29
0
624,29
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
GECİKME FAİZİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000050
23,22
0
23,22
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000059
255,2
0
255,2
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
06/2016-06/2016
VERGİ ZİYAI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000054
0
3.658.610,82
3.658.610,82
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
GECİKME FAİZİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000060
23,22
0
23,22
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000057
63,8
0
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
GECİKME FAİZİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000059
92,89
0
92,89
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000060
63,8
0
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
GECİKME FAİZİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000061
23,22
0
23,22
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
VERGİ ZİYAI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000059
0
255,2
255,2
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
06/2016-06/2016
KDV
2022093066T0k0000004
2022093014T110000054
1.219.536,94
0
1.219.536,94
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
GECİKME FAİZİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000057
23,22
0
23,22
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
VERGİ ZİYAI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000055
0
63,8
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000053
63,8
0
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
VERGİ ZİYAI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000052
0
63,8
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
VERGİ ZİYAI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000051
0
63,8
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
VERGİ ZİYAI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000057
0
63,8
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
9047
VERGİ ZİYAI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000050
0
63,8
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
06/2016-06/2016
GECİKME FAİZİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000054
468.302,18
0
468.302,18
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
GECİKME FAİZİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000055
23,22
0
23,22
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000055
63,8
0
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
GECİKME FAİZİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000051
23,22
0
23,22
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
01/2017-12/2017
ÖZEL USULSÜLÜK
2022093066T0k0000004
2022093014T110000056
0
1.400,00
1.400,00
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000050
63,8
0
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
02/2016-02/2016
TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000051
63,8
0
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000052
63,8
0
63,8
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
GECİKME FAİZİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000053
23,22
0
23,22
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
GECİKME FAİZİ
2022093066T0k0000004
2022093014T110000052
23,22
0
23,22
9380484654
MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35)
GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL
03/2016-03/2016
VERGİ ZİYAI
2022093066T0k0000004
2022093014T110000053
0
63,8
63,8
9980097202
BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
10/2018-10/2018
KDV
2022011466T0k0000010
2022011414T110000073
6.300,00
0
6.300,00
9980097202
BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
08/2018-08/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000010
2022011414T110000063
663,6
0
663,6
9980097202
BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
10/2018-10/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000010
2022011414T110000073
38,8
0
38,8
9980097202
BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
08/2018-08/2018
STOPAJ
2022011466T0k0000010
2022011414T110000062
1.398,08
0
1.398,08
9980097202
BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
09/2018-09/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000010
2022011414T110000071
38,8
0
38,8
9980097202
BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
10/2018-10/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000010
2022011414T110000072
55,99
0
55,99
9980097202
BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
10/2018-10/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000010
2022011414T110000072
38,8
0
38,8
9980097202
BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
08/2018-08/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000010
2022011414T110000061
38,8
0
38,8
9980097202
BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
10/2018-10/2018
DAMGA VERGİSİ
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
08/2018-08/2018
DAMGA VERGİSİ
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38,8
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
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0
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
08/2018-08/2018
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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07/2018-07/2018
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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DAMGA VERGİSİ
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
09/2018-09/2018
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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02/2017-02/2017
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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09/2018-09/2018
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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09/2018-09/2018
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
08/2018-08/2018
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
08/2018-08/2018
DAMGA VERGİSİ
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
10/2018-10/2018
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
04/2018-06/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000004
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
10/2018-10/2018
STOPAJ
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
02/2017-02/2017
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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02/2017-02/2017
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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09/2018-09/2018
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2022011466T0k0000004
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
09/2018-09/2018
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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09/2018-09/2018
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2022011466T0k0000004
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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08/2018-08/2018
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9980097210
METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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10/2018-10/2018
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
10/2018-10/2018
KDV
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
08/2018-08/2018
DAMGA VERGİSİ
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
10/2018-10/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000004
2022011414T110000032
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0
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
10/2018-10/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000004
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
07/2018-07/2018
KDV
2022011466T0k0000004
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32.048,26
9980097210
METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
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07/2018-07/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000004
2022011414T110000024
38,8
0
38,8
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METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35)
15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21
08/2018-08/2018
DAMGA VERGİSİ
2022011466T0k0000004
2022011414T110000023
663,6
0
663,6
Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı/soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri,mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine 10/11/2023 tarihinde asılmış olup,asılma tarihini izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, İlgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1(bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1(bir)ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.