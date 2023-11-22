İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
S.NO.
Soyad Ad/Unvan
Vergi No
TC Kimlik No
Adres
Vergi Dönemi
VERGİNİN NEVİ
CEZANIN NEVİ
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu Toplamı
Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
Ceza Toplamı
Toplam Borç
1
EVREN KARACA
5050283965
32221597854
BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
201501201501
KDV GERÇEK
VERGİ ZİYAI
2023090614GWu0000008
312.882,01
179.594,27
1.407.969,05
1.900.445,33
2
SERKAN SALUR
7420069629
46081429712
İSLAMBEY MAH İSLAMBEY CAD No 36 D 3 EYÜPSULTAN İSTANBUL
200801200801
KDV GERÇEK
VERGİ ZİYAI
2022011914GWw0000105
210.106,36
302.819,76
619.052,34
1.131.978,46
Küçükköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106’ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihlerinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.