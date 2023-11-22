İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

S.NO. Soyad Ad/Unvan Vergi No TC Kimlik No Adres Vergi Dönemi VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç 1 EVREN KARACA 5050283965 32221597854 BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201501201501 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2023090614GWu0000008 312.882,01 179.594,27 1.407.969,05 1.900.445,33 2 SERKAN SALUR 7420069629 46081429712 İSLAMBEY MAH İSLAMBEY CAD No 36 D 3 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200801200801 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011914GWw0000105 210.106,36 302.819,76 619.052,34 1.131.978,46

Küçükköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106’ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihlerinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

