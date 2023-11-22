İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

S.NO.

Soyad Ad/Unvan

Vergi No

TC Kimlik No

Adres

Vergi Dönemi

VERGİNİN NEVİ

CEZANIN NEVİ

Takip Dosya No

Vergi Aslı Borcu Toplamı

Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı

Ceza Toplamı

Toplam Borç

1

EVREN KARACA

5050283965

32221597854

BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL

201501201501

KDV GERÇEK

VERGİ ZİYAI

2023090614GWu0000008

312.882,01

179.594,27

1.407.969,05

1.900.445,33

2

SERKAN SALUR

7420069629

46081429712

İSLAMBEY MAH İSLAMBEY CAD No 36 D 3 EYÜPSULTAN İSTANBUL

200801200801

KDV GERÇEK

VERGİ ZİYAI

2022011914GWw0000105

210.106,36

302.819,76

619.052,34

1.131.978,46

Küçükköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106’ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihlerinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01936192