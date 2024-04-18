İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞİ
MÜKELLEFİN
ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
VERGİ
NUMARASI
VERGİ/CEZA
İHBARNAME NO
BİLİNEN
ADRESİ
VERGİ VEYA
CEZA DÖNEMİ
VERGİNİN
NEVİ
CEZANIN
NEVİ
VERGİNİN
MİKTARI
CEZANIN
MİKTARI
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000013
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/01-2019/01
0015
3080
28.986,35
86.959,05
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000014
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/02-2019/02
0015
3080
56.983,81
170.951,43
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000015
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/03-2019/03
0015
3080
40.540,06
121.620,18
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000016
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/04-2019/04
0015
3080
35.989,62
107.968,86
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000017
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/05-2019/05
0015
3080
38.622,64
115.867,92
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000018
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/06-2019/06
0015
3080
31.521,56
94.564,68
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000019
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/07-2019/07
0015
3080
42.235,67
126.707,01
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000020
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/08-2019/08
0015
3080
32.213,54
96.640,62
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000021
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/09-2019/09
0015
3080
60.808,46
182.425,38
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000022
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/10-2019/10
0015
3080
68.157,61
204.472,83
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000023
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/11-2019/11
0015
3080
46.115,93
138.347,79
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000024
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/12-2019/12
0015
3080
170.752,15
512.256,45
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000030
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/01-2019/03
0033
3080
154.623,60
463.870,80
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000031
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/04-2019/06
0033
3080
129.719,11
389.157,33
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000032
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/07-2019/09
0033
3080
165.315,04
495.945,12
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000033
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2019/10-2019/12
0033
3080
348.364,73
1.045.094,19
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000001
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2020/01-2020/12
0010
3080
9.916,59
29.749,77
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000025
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2020/01-2020/01
0015
3080
8.113,57
24.340,71
TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET
2201023894
2023101613U7r0000036
ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL
'2020/01-2020/03
0033
3080
9.916,59
29.749,77
Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.