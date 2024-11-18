İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H.

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/1455842

1-İdarenin

a) Adı: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin Üstünel sk. No: 4/3 34668 Zeynep Kamil ÜSKÜDAR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2163910680 - 2163913476

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 42 Kalem Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyomedikal Depo Birimi

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin 01.01.2025 tarihinden sonra imzalanması halinde sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; ayrıca işe başlama yazısı verilmeyecektir. Sözleşme konusu mallar sözleşme süresi içinde parti parti teslim edilecek olup, ilk teslimat sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilgili birimin siparişine göre en geç 7 (Yedi) iş günü içerisinde yapılacaktır. Acil durumlarda siparişe göre daha kısa sürede teslimat yapılacaktır. Diğer teslimatlar hastanemizin ihtiyaç durumuna göre Sağlık Bakanlığının Stok Genelgesi gereği 3 aylık stok miktarını aşmayacak şekilde yapılacaktır. Sözleşme Bitiş Tarihi: 31.12.2025'tür

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11.12.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sok. No:10 Üsküdar/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Tıbbi Cihaz Merkezi Yetki Belgesi

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Analiz Sertifikası

Biyo Uyumluluk Raporu

Biyosidal İzin Belgesi

Güvenli Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Sertifikası

Güvenlik Veri Formu

Kapsam Dışı Belgesi

Kimyasal Analiz Raporu

Materyal Uyumluluk Çalışması

Metaryel Uyumluluk Çalışmaları

Mikrobiyoloji ve Toksikoloji Raporu

Mikrobiyolojik Etkinlik

Mikrobiyolojik Raporları

MSDS Raporu

Stabilite Çalışması

Tek Yetki Belgesi

Teknik Eğitim Sertifikası

Test Raporu

Toksik Olmadığını Belgeleyen Raporlar

UTS Kaydı

Uygunluk Belgeleri

Uygunluk Beyanı 1

Uygunluk Beyanı 2

Uyumluluk Belgesi

Uyumluluk Listesi

Ürün Güvenli Veri Formu

Ürün Güvenlik Veri Formu

Ürün Kullanım Kataloğu

Ürün Tanıtım Kataloğu

Validasyon Testi

Yetki Belgesi

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.