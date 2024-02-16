İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

10 KALEM HASTANE MÜDÜRLÜĞÜHASTANE GENELİ 2024 YILI PERİYODİK BAKIM HİZMETİ

10 KALEM HASTANE MÜDÜRLÜĞÜHASTANE GENELİ 2024 YILI PERİYODİK BAKIM HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:



İKN: 2024/30827

1-İdarenin

a) Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

b) Adresi: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2124143000 - 2124143010

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: 10 KALEM HASTANE MÜDÜRLÜĞÜHASTANE GENELİ 2024 YILI PERİYODİK BAKIM HİZMETİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: 10 KALEM HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ HASTANE GENELİ 2024 YILI PERİYODİK BAKIM HİZMETİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Teknik Hizmetler Birimi

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimliği Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı Açıklama

BELGE 1 nolu kalem için; a)İstekliler benzer işleri yaptığına dair İş Bitirme Belgesini ihale dosyasında bulunduracaktır. b)TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında bulunduracak, c)İstekli firma teknik hizmetlerden temin edeceği yer görme belgesini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaktır.

BELGE 1 nolu kalem için; a)Hizmet Sunucusu Türk Standartları Enstitüsü nün vermiş olduğu TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır. Söz konusu belgelerin konusu TS 12850 ve TS 12817 olacaktır. Güncel tarihli belgelerini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaktır. b)Hizmet Sunucusu hizmet konusu iş için alınmış İSO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olacaktır. Güncel tarihli belgelerini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaktır.

BELGE 2 nolu kalem için; a)İstekliler İstanbul İl Merkezinde Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri, Acil Anons Sistemi, Grafik Ekran Entegrasyon Yazılım Sistemleri ile bu sistemlere bağlı olan elemanlarına ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, teklifle birlikte sunulmalıdır.

BELGE 2 nolu kalem için; b)İstekli telif ile Honeywell marka ürünler için; Honeywell tarafından verilmiş güncel “ Yetkilendirme Yazısı” ile birlikte, her türlü işletme bakım hizmeti verebileceğine dair belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.

BELGE 3 nolu kalem için; a) İstekliler TS 12817 Hizmet yeterlilik belgelerini (Elektrik Panoları İçin Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren Firma ) ihale dosyasında sunmalıdır.

BELGE 6 nolu kalem için; a)İstekli Firmanın Gassaro marka yer tipi yoğuşmalı kazan için yetkili servislik belgelerini ihale esnasında sunmalıdır. b) İstekli firma oluşabilecek arızalara hızlı müdahale edebilmesi için İstanbul içinde yerleşik veya İstanbul'da teknik ofise sahip olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.

BELGE 7 nolu kalem için, a) İstekliler, güç kaynaklarının (KGS) mevcut durumlarını tespit etmek amacıyla Teknik Hizmetler Biriminden yer görme belgesi alması gerekli olup ayrıca ihale dosyasında sunmalıdır.

BELGE 8 nolu kalem için; a)İstekli firma bünyesinde çalışan 1 (bir) adet elektrik veya elektrik elektronik mühendisinin mezuniyet belgesini ihale komisyonuna sunacaktır. b)İstekli firma TSE ( Türk Standartları Enstitisü) HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) belgelerini firma teklif verirken ihale dosyada bulunduracaktır. c) İstekli firma oluşabilecek arızalara hızlı müdahale edebilmesi için İstanbul içinde yerleşik veya İstanbul'da teknik ofise sahip olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.

BELGE 9 nolu kalem için; a) İstekli firma (TSE hizmet yeterliklilik belgeleri ve teknik servis hizmet belgeleri) güncel tarihli olacak ve bu tarih üzerinde görülecektir. Belgeler ihale komisyonuna sunulmalıdır. b) İstekli firma TSE 12650 Hizmet Yeterlilik Belgesini (İçten Yanmalı Motorlar Tarafından Tahrik Edilen Jeneratörler-Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren) ihale dosyasında sunmalıdır.

BELGE c) İstekli firma benzer işletmelerde ihale dosyasındaki bakım işler için son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere ihale konusu işle ilgili iş deneyimini gösteren ( onaylı sözleşme fotokopisi ) belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.

BELGE 10 nolu kalem için; a) İstekli firma herhangi bir otomatik kapı markasına ait yetkili servis belgesini ihale komisyonuna sunacaktır. b) İstekli firma oluşabilecek arızalara hızlı müdahale edebilmesi için İstanbul içinde yerleşik veya İstanbul'da teknik ofise sahip olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde (benzer işletmelerde) gerçekleştirilmiş olan ihale dosyasındaki soğutma ve havalandırma sistemleri periyodik bakım hizmeti, yangın ihbar sistemi periyodik bakım hizmeti, trafo merkezleri periyodik bakım ve onarım hizmeti, su arıtma sistemi periyodik bakım hizmeti, kompanzasyon sistemlerinin periyodik bakımı, yoğuşmalı kazan periyodik bakımı, güç kaynakları periyodik bakım ve onarım hizmeti, ıt pano servis ve bakım hizmeti, jeneratör periyodik bakım ve onarım hizmeti, fotoselli otomatik kayar kapı periyodik bakım ve onarım hizmeti bakım işleri için isteklinin son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işleri tamamlanan periyodik bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.