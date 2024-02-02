Yayınlanma: 02.02.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/1707 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar uyarınca, 51025225350 T.C. Kimlik numaralı, Ahmet ve Zeliha'dan olma, 01/07/1909 İskece doğumlu İBRAHİM ÖCAL'ın 3. dereceye kadar mirasçılarının bulunmaması nedeniyle mahkememizde Hazine'nin mirasçılığının belirlenmesi açısından ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri aksi takdirde TMK'nun 594 maddesi uyarınca murisin mirasçısının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği ilan olunur.