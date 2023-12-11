Yayınlanma: 11 Aralık 2023

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/541 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir

MEVKİİ : Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi

ADA NO : 41579

PARSEL NO : 2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hediye Yoğurtcuoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/541 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/11/2023