İZMİR 11. SULH HUKUK (AHKAM-I ŞAHSİYE) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

DOSYA NO: 2020/1112 E.

DAVA: Ortaklığın Giderilmesi

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında dahili davalı Gülçin Özşaylan'ın mernis adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmaz İzmir ili, Konak İlçesi, Kahramanlar Mah. 1908 Ada, 4 parselde kayıtlıdır.

Bu nedenle adı geçen Cengiz ve Şengün kızı, 01/04/1986 d.lu, 19388290910 TC Kimlik numaralı davalı Gülçin Özşaylan'ın duruşma günü olan 11/01/2024 günü saat: 09:50'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği ve kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı ve davanın davalının yokluğunda yürütülüp sonuçlandırılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/10/2023